A The Sisters of Mercy visszatér a Dürer Kertbe

Három évvel teltházas budapesti koncertje után visszatér az elmúlt negyven év egyik legjelentősebb zenekara: október 28-án The Sisters of Mercy kápráztatja el a Dürer Kert közönségét.



Az 1980-ban alakult The Sisters of Mercy teljes karrierjét meghatározta, hogy szembement számos rock and roll alszíntérrel és elutasította azokat. Az Andrew Eldritch koponyája köré épült zenekar műfajában emblematikusnak számít, Eldrtich mély hangja és karaktere, a formáció hideg és monoton dallamai megismételhetetlen kombinációt alkotnak.

A banda összesen három lemezzel rendelkezik, a First and Last and Always című debütáló albumuk után az 1987-es Floodland óriási áttörést hozott nekik, olyan epikus dalok szerepelnek rajta, mint a Dominion, a Lucretia My Reflection, és természetesen a több mint 10 perces opus, a This Corrosion - mindhárom ma is rendszeresen felcsendül koncertjeiken.

Az 1990-es Vision Thing keményebb, metálosabb hangzással érkezett, miközben megőrizte a zenekar védjegyének számító dobgép-döngölést, vagyis Doktor Avalanche játékát, és a szövegek sejtelmességét. Bár a mai napig nem jelent meg új nagylemez, népszerűségük és hatásuk az idő múlásával csak tovább nőtt: tanult, mégis elementáris kakofóniájuk számtalan zenekarra volt hatással pályafutásuk során.

Noha a zenekar 2009 után nem adott koncertet, 2022 novemberében visszatértek, hogy rajongóik szerte a világon újra hallhassák zenéjüket. Új lemez hiányában is számos, a közönség által jó fogadtatást elérő új dalt mutattak be koncertjeiken, többek közt 2023-ban a teltházas Dürer Kertben is.

A friss koncertkritikák a mostani műsort az elmúlt évek legerősebbjének tartják: Eldritchet Ben Christo, Kai, „Ravey” Dave Creffield és - mint mindig - Doktor Avalanche kiemelkedő teljesítménye támogatja. Ehhez jön egy filmszerű fényshow, valamint a slágereket és elismert új dalokat egyaránt tartalmazó setlist.

Aki tehát szeretné, a több mint 40 éve töretlenül népszerű zenekart újra élőben látni, annak nincs más dolga, mint október 28-án a Dürer Kertbe látogatni, hogy ismét egy felejthetetlen The Sisters of Mercy élménnyel legyen gazdagabb.

Jegyek

[2026.02.14.]