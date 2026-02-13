2026. február 13. | péntek | Ella, Linda nevenapja
 
Megnéztük az Indul a bakterházat a Magyar Színházban - jegyek itt

Újabb legendás filmet állított színpadra a Magyar Színház: az Indul a bakterház színházi adaptációját.

A darab meg sem próbál több lenni a filmnél: ugyanazok a szereplők ugyanazt a történetet és ugyanazokat a poénokat adják elő. A legfontosabb szereplő természetesen Bendegúz, a tehénpásztor, akit Beleznay Péter játszik viccesen és hitelesen. A Magyar Színházra amúgy is jellemzőek az elképesztő gyerekszínész-teljesítmények, ő is az egyik ilyen példa. Bár a rendező Eperjes Károly érezhetően próbálta levenni a válláról a terhet, hogy ne neki kelljen az egész előadást a vállán vinni: a filmhez képest valamivel több idő jut a felnőtt szereplőknek. Elsősorban Csankó Zoltán mint bakter, és Kubik Anna mint ténsasszony segít neki, illetve Mészáros Árpád Zsolt mint a Patás...

Az előadás legnagyobb hibája, hogy a szereplők nincsenek bemikrofonozva, és így a szövegek nagy részét az erkélyen egyáltalán nem lehetett érteni. Ráadásul a szereplők folyton egyszerre beszélnek és üvöltöznek, ahogy az sem segít, hogy a banya végig "vajat köpül", egy fadarabbal csinálja az alapzajt.

A darab sajnos alpáribb a kelleténél, és amúgy a filmnél is: a piócás ember gyógyításának hangos szellentés a vége, és a színpad kellős közepén elhelyezett budi, és a hozzá kapcsolt poénok is kellemetlenek. Illetve önmagában az állandó piálás sem vicces.

Ezekkel a hibákkal együtt jó volt élő szereplőkkel viszontlátni a sok híres jelenetet: Sanyi halálát, Bendegúz és a banya harcait, a kísértetet, a csendőröket... Fura volt, hogy már az első felvonás végén szálltak a gombócok, de aztán a második felvonás végén Buga Jakab klasszul elrendezte a társaságot.

Ahogy Eperjes Károly rendező is elmondta a premier utáni beszédében: egy vígjátéknak a bemutató után még érnie kell, a szereplőknek össze kell szoknia, hogy a poénok igazán ütősen működjenek. Reméljük, hogy lesz rá idejük és lehetőségük - viszont a hangosítással, a beszéd érthetőségével ennél sürgősebben is foglalkozniuk kell.

Szatmári Péter

Időpontok, jegyek itt

[2026.02.13.]

