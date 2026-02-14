2026. február 18. | szerda | Bernadett nevenapja
 
SZIN (Szegedi Ifjúsági Napok)

Coca-Cola SZIN: Legyünk együtt úgy, ahogy jól esik

A fesztiválozók által beküldött, félresikerült randik sztorijait kommentálja az ismert műsorvezető, Schumacher Vanda, valamint Ács Fruzsina humorista a közelgő Valentin-nap alkalmából. A Coca-Cola SZIN social felületein megjelenő videókkal a mindennapi gesztusok és a valós együttlét fontosságát hangsúlyozza a nyárzáró fesztivál. Nincs kötelező romantika, nincs megfelelés.
 

Ha valakit szeretsz, egész évben lehet szeretni, ha pedig egyedül vagy, akkor sem kell magányosnak érezni magad – hirdeti a Szegedi Ifjúsági Napok a Valentin-nap alkalmából megjelent videóiban. „A SZIN egész évben a valódi találkozásokat és a szabadságot ünnepli. Nincs elvárás és nincs megfelelés, így Valentin-napon is elengedi a kliséket” – meséli Schumacher Vanda, a SZIN háziasszonya.  „A nyárzáró fesztivál üzenete ugyanaz februárban is: legyünk együtt úgy, ahogy jól esik. Beszélgessünk, nevessünk, bulizzunk, találkozzunk. Offline” – tette hozzá.
A kampányt anti-Valentin videók vezetik fel, amelyek megmutatják: néha a legjobb Valentin-napi program csak annyi, hogy őszintén mesélünk, nevetünk a történeteinken, magunkon és a saját esendőségünkön. Nincs kötelező romantika, nincs megfelelés. Ha épp nincs szerelem, attól még vannak vicces sztorik, barátságok és hosszú beszélgetések barátnőkkel, barátokkal, ismerősökkel vagy akár idegenekkel.

Vanda éppen érkezik egy bárba, ahol már Fruzsi ott van. Összebarátkoznak, ezután elkezdenek beszélgetni és indul a görbe este: 
1. rész: YouTube TikTok  
2. rész: YouTube TikTok

A további videók kétnaponta érkeznek majd a Coca-Cola SZIN TikTok csatornájára. 

[2026.02.14.]

