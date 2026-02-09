2026. február 9. | hétfő | Abigél, Alex nevenapja
 
Disco felszabadulás MVM Dome-ban: Geszti új korszakának koncertpremierje

Geszti Péter POPTIMISTA SHOW-ja 2027. január 30-án az MVM Dome-ban disco-funk-rap energiával tölt fel: új dalok a hetvenes-nyolcvanas évek ropogós világából, de nagyon mai szövegekkel. Nem nosztalgia, hanem közösségi táncparti, ahol mindenki bekapcsolódik – akár állva, akár ülve ünnepli a boldogságot.

 


„A boldogság a legjobb fesztivál!”

2027. január 30-án az MVM Dome színpadán mutatja be Geszti Péter eddigi legnagyobb szabású koncert produkcióját, a POPTIMISTA SHOW-t. Az új show Geszti legfrissebb zenei korszakát foglalja össze: disco, funk és rap találkozik pozitív energiával, új dalokkal és korszakos slágerekkel, egy látványos, nagyszabású produkcióban.

A POPTIMISTA nem nosztalgiaest. Bár Geszti hamarosan megjelenő, POPTIMISTA című albumának dalai a hetvenes–nyolcvanas évek ropogós disco és funky világából merítenek, a szövegek és az üzenet nagyon is a jelenről szólnak. Ez a zenei világ nem visszafelé néz, hanem előre: felszabadító, táncos, közösségi élményt kínál egy olyan korszakban, amikor erre különösen nagy szükség van.

A koncert különleges jelentőséggel bír azok számára is, akik ott voltak a dupla telt házas Geszti Sixty Aréna show-n. Az a produkció mérföldkő volt Geszti koncertjeinek történetében; a POPTIMISTA SHOW erre az élményre épít, de nem ismétel – hanem emeli a tétet. Nagyobb térben, új zenei anyaggal, új vizuális koncepcióval viszi tovább azt a közösségi energiát, amely a Sixty koncerteket jellemezte.

A POPTIMISTA SHOW középpontjában a tánc, a felszabadulás és az együttlét áll. Akár a tánctéren, akár ülve, énekelve kapcsolódik be a közönség, az este közös élménnyé válik. Geszti koncertje egyszerre szól az új dalokról és azokról a slágerekről, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá – új hangzásban, új lendülettel.

A POPTIMISTA számomra nem csak egy koncert cím, hanem egy döntés. Döntés amellett, hogy ebben a zavaros, bizonytalan világban nem bezárkózunk, hanem nyitunk egymás felé, a pozitív gondolkodás felé, a popzene erejével. Ez a show arról szól, hogy együtt, zenével, tánccal és humorral visszavesszük azt az energiát, amit a hétköznapok gyakran el akarnak venni tőlünk.” - Geszti Péter

 

„A diszkózene nem póz volt, hanem felszabadított minket, amikor táncba vitt.

Engem ez érdekel: hogyan lehet ezt az egyszerű életigenlést újra megszólaltatni, mai szövegekkel, mai dalokkal. Ezért mondom, hogy nekem a poptimizmus nem retro – ez a holnap nosztalgiája.” - Geszti Péter

Jegyek kaphatók 2026. január 30-án, pénteken 11 órakor:

https://broadway.hu/esemenyek/geszti-poptimista-2027-01-30/ ‎ 

