Domingo, Hauser, Dimash: világpremier koncert az MVM Dome-ban ​

Világpremier Budapesten! Három szupersztár – Domingo, Hauser és Dimash – egyesíti erejét egyetlen felejthetetlen estére az MVM Dome-ban. A Pejtsik Péter vezényelte Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretével megvalósuló produkció a klasszikus zene, a crossover és a vokális bravúrok határait mossa el, innovatív vizuállal kiegészítve. ​

2026. április 18-án Budapesten az MVM Dome ad otthont annak a kivételes zenei eseménynek, amelyen Plácido Domingo, HAUSER és Dimash Qudaibergen először lépnek együtt színpadra. Ez a különleges alkalom három, a világban rajongásig szeretett, meghatározó és kiváló művészt hoz össze, találkozásuk nem csupán egy közös fellépés – ez három művészi galaxis találkozása.



Az este exkluzív új hangszereléseket és erre a projektre készült közös előadásokat vonultat fel. A produkciót egy nemzetközi kreatív csapat támogatja, amely innovatív vizuális megoldásokkal és a legmodernebb hangtechnikával teszi teljessé az élményt.



A zenei irányítást Pejtsik Péter, Erkel- és Bartók-díjas zeneszerző és karmester látja el, aki egyaránt otthonosan mozog a klasszikus zene, a crossover és a szimfonikus rock világában. A művészeket a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséri majd, ritmusszekcióval kiegészítve, gazdag és sokrétű alapot biztosítva mindhárom előadó zenei karakteréhez.



Domingo páratlan operai örökségét, HAUSER ikonikus crossover stílusát és lehengerlő színpadi jelenlétét, míg Dimash Qudaibergen rendkívüli hangterjedelmét és előadásmódját hozza magával erre a közös produkcióra. Hármójuk együttműködése különböző művészi világokat köt össze, és egy igazán kivételes jelentőségű előadást teremt.



Egy világpremier koncert, amely a zenetörténet részévé válik.



Jegyek kaphatók: https://broadway.hu/esemenyek/domingo-hauser-dimash-koncert-2026-04-18/

[2026.02.08.]