Robban a disco a Kongresszusi Központban: Melody Maker új slágerrel robbant

A Melody Maker négyéves jubileumát ünnepli március 15-én: világslágerek (MJ, Tina Turner, Donna Summer) szimfonikusan a Győri Filharmonikusokkal, Rácz Márton vezényletével. Új bombájuk, a Robban a disco! a Retro Rádióban debütált, most élőben hallhatod Bedhy, Julian, Bebe és a sztárgárda előadásában.

Melody Maker Symphonic: Robban a disco a Kongresszusi Központban is

A hazai sztárokból álló különleges formáció ezúttal is arra vállalkozik, amibenverhetetlen: a világ legismertebb slágereit egyetlen lendületes zenei utazássá gyúrja össze. Március 15-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán minden adott lesz egy felejthetetlen zenei élményhez: a Melody Maker nagyszabású, szimfonikus szuperkoncerttel és fergeteges bulival ünnepli a közönséget – és saját, immár négy
éves sikertörténetét.

Michael Jackson, Tina Turner, Donna Summer, Tom Jones és a ’90-es évek toplistás himnuszai medley formában, ezúttal szimfonikus hangszereléssel csendülnek fel, a Győri Filharmonikus Zenekar közreműködésével és Rácz Márton vezényletével.

Az est házigazdái a két legendás lemezlovas, Suri Imre és Jazzkovács, a The Disco és a Get  Funky Party sorozat DJ párosa, akik egy disco történeti tárlatvezetésen vezetik a közönséget: ők is játszanak majd a koncerten, így egy valódi disco színházban lehet része majd a közönségnek. Ez az este nem csak koncert lesz – hanem egy időutazás kizárólag slágerekkel, elképesztő hangzásban és lélegzetelállító látvánnyal fűszerezve. 

A Melody Maker tagjai nemcsak erre a koncertre készültek az elmúlt időszakban, hanem egy új dalt is írtak: a formáció első saját slágere, a Money Monday után, most szó szerint egy újabb bombát dobott a közönségre, hiszen Robban a disco! című új daluk valóban felrobbantotta a netet, miután bemutatták Abaházi Csabánál a Retro Rádióban.

A Melody Maker nem véletlenül számít unikumnak a magyar zenei piacon. A zenekar alig négy év alatt igazi szupercsapattá nőtte ki magát, amelynek tagjai külön-külön is jól ismert nevek:
Bedhy (Bestiák), Julian (Shygys), Bebe (Back II Black), valamint a kivételes hangszeres gárda – többek között Jülek Tamás, Németh Gábor Nemo, Balázs Mamó Tibor, Nyemcsók Bence és Kató Zoltán – garantálja, hogy a színpadon valóban minden hang a helyén legyen.

[2026.02.13.]

