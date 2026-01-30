2026. január 30. | péntek | Martina, Gerda nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lenny Kravitz újra Budapesten
A Deep Purple októberben Budapestre érkezik
Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten
Az IST IST Budapesten is bemutatja új lemezét
A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik
Budapesten is ünnepel a 60 éves Scorpions
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
A Papa Roach megrengeti a Budapest Parkot is
Moby visszatér Budapestre - újra élőben hallhatjuk az elektronikus zene ikonikus alakját
„Drunk and Shitty in Every City” - Budapesten is megünnepli 30 évét a Zebrahead
50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
RILÈS: A DIY-ikon visszatér Budapestre - május 31-én a Budapest Parkban ad koncertet
Sean Paul először Budapesten, a Budapest Parkban ad koncertet
2026 a legendás előadók éve lesz
Charlie Puth először Magyarországon: július 27-én a Budapest Parkban lép fel
Az Empire of the Sun a Budapest Parkba is elhozza Ask That God turnéját
Kapcsolatok
Rise Against
Live Nation Magyarország
Budapest Park (Park Kulturális Központ)

A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre

Két évvel ezelőtti ütős koncertje után a chicagói punknégyes, a Rise Against július 1-jén egy új lemezzel a tarsolyában tér vissza Magyarországra, hogy ismét megrengesse a Budapest Parkot.

Kevés zenekarnak sikerült annyira jól a névválasztás, mint a Rise Againstnek. Miközben a divatirányzatok jöttek-mentek, a Rise Against a művészi ellenállás biztos iránytűje maradt. Bár folyamatosan frissítették a receptjüket, eredeti lázadó szellemiségüket több mint negyedévszázadon át sikeresen megőrizték. Legújabb, a Loma Vistánál megjelent lemezükön, a Ricocheten pedig talán az eddigi legzsigeribb, legsürgetőbb és legnagyobb téttel bíró dalciklusukat alkották meg.

Hiszen a Rise Against legutóbbi opusza óta eltelt négy évben a világot ellepték a szemérmetlen hazugságok, az arcátlan kapzsiság és a sokkoló kegyetlenség - ez a leépülés pedig nem kerülte el a banda figyelmét sem. A Ricochet ezeket a válságokat veszi nagyító alá és világos éleslátással, nyers érzelmekkel boncolgatja őket.

„Egymásra vagyunk utalva, akár tetszik, akár nem” - mondja Tim McIlrath, a Rise Against énekese, ritmusgitárosa és szövegírója. „Minden, amit teszel, hatással van valakire. Kapcsolatban állunk más országokkal és gazdaságokkal, kapcsolatban állunk az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókkal. Kapcsolatban állunk minden döntéssel, amit a vezetőink hoznak. Nem vagyunk annyira elszigeteltek, mint hisszük. Amit teszünk - legyen jó vagy rossz - visszaüt ránk.”

Az album írása a 2021-es Nowhere Generation maratoni turnéja után kezdődött. A rájuk jellemző módon McIlrath és a zenekar másik dalszerzője, Joe Principe basszusgitáros újra összeült, hogy összegyűjtsék és összevessék az ötleteiket. Amikor ezek kezdtek egységgé állni stúdióba vonultak Zach Blair szólógitárossal és Brandon Barnes dobossal, azzal a kimondott céllal, hogy elengedjék azt az elképzelést, hogyan kellene szólnia egy Rise Against-dalnak. Producerként Catherine Markst (Boygenius, St. Vincent) kérték fel, és rábízták, hogy kitágítsa az amúgy is monumentális dalaik határait. A keverésért felelős Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore, The Killers) pedig kifinomult, atmoszferikus hangulatot adott a végső anyaghoz.

„Egy jobb világért vívott küzdelem szinte mindig egy népszerűtlen véleménnyel vagy egy kisebbségi hanggal kezdődik” - mondja McIlrath. „Amikor túlterheltnek érzed magad, amikor úgy tűnik, egyedül állsz szemben a világgal, fontos emlékezni arra, hogy minden ellenállási mozgalom egy kicsi, szenvedélyes csoportként indult. A dalaink elvihetnek egy sötét helyre, de mindig hagyunk magunk után reménymorzsákat, hogy ki is találj onnan.” A Ricochetet éppen ezért úgy írták meg, hogy a megoldás része legyen. A Rise Against pedig most új, dühös dalaival és régi klasszikusaival tér vissza a Budapest Parkba július 1-jén.

A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet február 4-én, 10 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés február 6-án, 10 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon.

 

[2026.01.30.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Majka koncertek 2026 - jegyek, időpontok
Klajkó Szandra Disco Színháza: új klip, 22 év ünnepe és Park-bemutató
Új klip - Parno Graszt x Dánielfy - Ne sírjál értem anyám
Magyar zeneszerző a csúcson: Zombola Péter ICMA-díjas 2026-ban
Évtizedes várakozás vége: Bruno Mars negyedik szólóalbumával rukkol elő
Junior Prima díjas zenészek adnak koncertet az Ötpacsirta Szalonban
A Freedom Call és a Dragony zenekarokkal érkezik az Ensiferum turné hamarosan Budapestre
Megérkezett az év első kedvence - Essemm: Csóré
Február 17-én Budapestre érkezik az Omnium Gatherum, a Fallujah és az In Mourning
Két énekes, egy giga koncert - Three Days Grace koncerten jártunk
Flo Rida-val és Timbaland-el robban be a 2026-os Deja Vu Fesztivál
A Fantom örök!
2026 a legendás előadók éve lesz
Csillogás & botrány... A dívák titkai - zenés utazás
Armin van Buuren 2026-ban a debreceni Campus Fesztiválon
Vígjáték a sötétben - Érkezik a Black Comedy a Thália Színházba
Februárban érkezik a magyar sikerfilm musicalváltozata az Erkelbe

A káosz teremtményei - The Rasmus koncerten jártunk
2025.11.15-én visszatért hozzánk kettő...

Megnéztük a Neoton: Finálé című koncertjét - képekkel
Óriási hangulatot, megható, illetve...
Notre-Dame de Paris az Arénában - képekben
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Két énekes, egy giga koncert - Three Days Grace koncerten jártunk
A Fantom örök!
beszámolók még