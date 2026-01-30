A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre

Két évvel ezelőtti ütős koncertje után a chicagói punknégyes, a Rise Against július 1-jén egy új lemezzel a tarsolyában tér vissza Magyarországra, hogy ismét megrengesse a Budapest Parkot.

Kevés zenekarnak sikerült annyira jól a névválasztás, mint a Rise Againstnek. Miközben a divatirányzatok jöttek-mentek, a Rise Against a művészi ellenállás biztos iránytűje maradt. Bár folyamatosan frissítették a receptjüket, eredeti lázadó szellemiségüket több mint negyedévszázadon át sikeresen megőrizték. Legújabb, a Loma Vistánál megjelent lemezükön, a Ricocheten pedig talán az eddigi legzsigeribb, legsürgetőbb és legnagyobb téttel bíró dalciklusukat alkották meg.

Hiszen a Rise Against legutóbbi opusza óta eltelt négy évben a világot ellepték a szemérmetlen hazugságok, az arcátlan kapzsiság és a sokkoló kegyetlenség - ez a leépülés pedig nem kerülte el a banda figyelmét sem. A Ricochet ezeket a válságokat veszi nagyító alá és világos éleslátással, nyers érzelmekkel boncolgatja őket.

„Egymásra vagyunk utalva, akár tetszik, akár nem” - mondja Tim McIlrath, a Rise Against énekese, ritmusgitárosa és szövegírója. „Minden, amit teszel, hatással van valakire. Kapcsolatban állunk más országokkal és gazdaságokkal, kapcsolatban állunk az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókkal. Kapcsolatban állunk minden döntéssel, amit a vezetőink hoznak. Nem vagyunk annyira elszigeteltek, mint hisszük. Amit teszünk - legyen jó vagy rossz - visszaüt ránk.”

Az album írása a 2021-es Nowhere Generation maratoni turnéja után kezdődött. A rájuk jellemző módon McIlrath és a zenekar másik dalszerzője, Joe Principe basszusgitáros újra összeült, hogy összegyűjtsék és összevessék az ötleteiket. Amikor ezek kezdtek egységgé állni stúdióba vonultak Zach Blair szólógitárossal és Brandon Barnes dobossal, azzal a kimondott céllal, hogy elengedjék azt az elképzelést, hogyan kellene szólnia egy Rise Against-dalnak. Producerként Catherine Markst (Boygenius, St. Vincent) kérték fel, és rábízták, hogy kitágítsa az amúgy is monumentális dalaik határait. A keverésért felelős Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore, The Killers) pedig kifinomult, atmoszferikus hangulatot adott a végső anyaghoz.

„Egy jobb világért vívott küzdelem szinte mindig egy népszerűtlen véleménnyel vagy egy kisebbségi hanggal kezdődik” - mondja McIlrath. „Amikor túlterheltnek érzed magad, amikor úgy tűnik, egyedül állsz szemben a világgal, fontos emlékezni arra, hogy minden ellenállási mozgalom egy kicsi, szenvedélyes csoportként indult. A dalaink elvihetnek egy sötét helyre, de mindig hagyunk magunk után reménymorzsákat, hogy ki is találj onnan.” A Ricochetet éppen ezért úgy írták meg, hogy a megoldás része legyen. A Rise Against pedig most új, dühös dalaival és régi klasszikusaival tér vissza a Budapest Parkba július 1-jén.

A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet február 4-én, 10 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés február 6-án, 10 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon.

[2026.01.30.]