Ingyenes film + Bolyai románul: különleges programok a Gyulai Várszínházban

Február 18-án Orlai Produkció: Pálos Hanna Mély levegő című válós monodrámája (Margó-díjas alap, 2025-ös OST díj). Március 4-én ingyenes Alzheimer-filmvetítés + alkotói beszélgetés. Nőnapra Lackfi János Három nő egy eset tragikomédiája, román Bolyai-dráma felirattal, Jáger Bandi latino jazz estje és Koltai Róbert–Jordán Tamás sztorizós Az semmi… estje zárja az évadot.

Az Orlai Produkció műsora, Lackfi-est, egy román nyelvű előadás és Koltai Róbert-Jordán Tamás egymásra licitáló, sztorizós műsora is szerepel a Gyulai Várszínház tavaszi kamaratermi évadának repertoárján - közölte a teátrum az MTI-vel.

Február 18-án az Orlai Produkció Halász Rita Mély levegő című előadását hozza el a viharsarki városba. Az előadás alapjául szolgáló regény elnyerte a 2021-es Margó-díjat, az előadás pedig a legjobb kamaratermi előadás díját 2025-ben az Országos Színházi Találkozón. Egy válás előzményeit és következményeit, a főhős kisgyerekes Vera sorsát Pálos Hanna, a Katona József Színház színművésze kelti életre; nagybőgőn közreműködik Csizmás András.

Március 4-én rendhagyó módon ingyenes filmvetítést tartanak: az Alzheimer című díjnyertes film vetítése után a nézők részt vehetnek Kollár István, a film alkotója és Menyhárt Miklós főorvos előadásán.

Nőnap alkalmából március 7-én Lackfi János Három nő egy eset című tragikomédiáját tekinthetik meg az nézők a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház előadásában.

Március 25-én a petrozsényi Ion D Sirbu Drámai Színház Bolyai című, román nyelvű előadását magyar feliratozással, 200 forintos regisztrációs jegy ellenében nézhetik meg az érdeklődők. A darab a nem-euklideszi geometria megalkotójának, a szegényen és elfeledve elhunyt Bolyai Jánosnak bonyolult, kevéssé ismert személyiségét igyekszik bemutatni.

Április 23-án latino jazz estre kerül sor Jáger Bandi és zenekara fellépésével.

A tavaszi évadot április 29-én Koltai Róbert és Jordán Tamás Az semmi… című estje zárja. A műsor a két művész közös színházi élményeiről szól, ahol egymásra licitálva mondanak el különböző történeteket, kulisszatitkokat - közölte a Gyulai Várszínház.

[2026.02.09.]

