Concerto Music

Metalcore est a Barba Negraban

2025.12.03-án visszatért hozzánk a német poszthardcore zenekar, az Annisokay a Barba Negra Blue Stage színpadára.

Az estét a 2017-ben alakult német elektro metalcore banda, The Narrator rúgta be.

Durván fél órát játszottak, amivel be is indították az estét rendesen.

Következő zenekarunk a 2020-ban alakult német metalcore csapat, Our Promise

Ígéretükhöz híven (haha) ütős bő negyven perccel készültek, itt már a pogo is beindult rendesen a közönség részéről. Szépen kihasználták a műsor idejüket, gitárszólókra is akadt idejük a zúzás mellett.

Máris érkeztek az este főszereplői. Színpadon a 2007-ben alakult, német poszt hardcore metal banda, az Annisokay.

A színpad két végén két kivetítő is helyet kapott a középső mellett a háttérben, hogy az albumokhoz, dalokhoz illő vizuális látvány mozaikszerűen legyen megjeleníthető a kivetítőkön. Ötletes megoldás.

Új albumuk 2025 novemberében jelent meg, ezzel turnéznak jelenleg.

Az új lemezen tizenöt új nóta található, amiből tizenkettőt eljátszottak. Ez igen, ezt hívják lemezbemutató koncertnek/turnénak.

Magam részéről a hörgést váltó dallamos háttér vokál refrének a kedvenceim a daloknál.

A zenekar hol guggoltatta a közönséget, hogy utána egyszerre felugorjunk, mindannyian, majd a következő dalnál minden második ember vegyen a nyakába valakit instrukciót kaptuk.

Hol guggolás, hol ugrálás, mintha tornaórára jöttünk volna, legalább az edzés is meg volt mindenkinek (haha).

Ezt még egy tömeges crowd surfinggel is feldobtuk (én csak megfigyelőként, sosem mertem, pedig mindig élmény nézni is).

Aréna hangulatot teremtett a zenekar a klub buliból a Barba Negra Blue Stage színpadán.

Friss hír: idén a Sziget Fesztiválon is fellépnek. Lineup - #SZIGET2026

(napi bontás még nincs, de más metal zenekar is lesz a fesztiválon, még a végén újra beszivárog a Szigetre a rock/metal muzsika).

Egy szó, mint száz, szuper buli volt, mindig érdemes megnézni őket élőben.

Köszönjük a szervezést a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1.Into the Abyss
2.Throne of the Sunset
3.Never Enough
4.What's Wrong
5.Ultraviolet
6.Like a Parasite
7.Splinters
8.My Effigy
9.Human
10.Good Stories
11.Silent Anchor
12.H.A.T.E. (Anv Given Day & Annisokav song)
13.Friend or Enemy
14.Inner Sanctum
15.Calamity
Encore:
16.Get Your Shit Together
17.Coma Blue
18. STFU

[2026.02.13.]

