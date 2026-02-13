A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk

2025.12.11-én Kiko Loureiro brazil gitáros tette tiszteletét nálunk az Off Kultur színpadán egy klub buli erejéig.

Előzenekar nem volt, a megjelölt időpontban szinte percre pontosan színpadon is termett Kiko Loureiro és élő zenekara.

Kiko Loureiro amellett, hogy heavy metal gitáros elsősorban, fúziós jazzt és klasszikus zenét is tanult, illetve játszik. Tagja az Angra zenekarnak (velük futott be), megfordult a Megadeth zenekarban, és számos zenész, „gitárhőssel” dolgozott együtt.

Szóló dalaival kezdte a műsorát.

Megadeth dalokat is hozott nekünk, itt őrjöngött legjobban a közönség. Elképesztő gyorsasággal tud gitározni, zenészei is szépen hozták a kötelezőt a szólói mellé.

Akusztikus blokkal is készült, itt két dal erejéig a színpad elején leült az erre a célra bekészített székre, hogy kettő centiméterre tőlünk az arcunkba pengethesse gitárját.

Egy majd negyedórás Medley-t is eljátszottak különböző szóló és feldolgozás dalokból szemezgetve zenész társaival, hidegrázós élmény volt szintén.

Ezt követően visszatértünk a tempósabb tételekhez a műsor végére, Kiko sokszor az első sorok arcába, azaz fejünk fölé is nyújtotta gitárját, hogy megtapogassuk, szemrevételezzük annak húrjait.

Utolsó előtti tételként még egy Angra nóta is belefért.

Tudni kell még Kiko – ról, hogy országonként változtatja a setlist egy részét, a dalok sorrendjét mindenképp. Ettől is egyedi minden koncertje, nincs két egyforma műsora.

Szuper este volt. Ilyen volumenű gitár virtuóznak arénákban lenne a helye szólóban is, de tudjuk, hogy réteg zene ez, remélem, hamarosan viszont látjuk.

Köszönjük a szervezést a Wonderground csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

01.Blindfolded

02.Reflective

03.Overflow

04.Pau-de-Arara

05.Mind Rise

06.Dilemma

07.No Gravity

08.Conquer or Die! (Megadeth song)

09.Dystopia (Megadeth song)

10.Killing Time (Megadeth song)

11.Feijão de Corda

12.Escaping

13.Medley

14.Nothing to Say (Angra song)

15.Enfermo

[2026.02.13.]