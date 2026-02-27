2026. február 27. | péntek | Ákos, Bátor nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Dupla teltház S. Nagy slágereire: Legendák és fiatalok tomboltak együtt - állva tapsoltak!

Január végén kétszer telt meg a nézőtér a „Minden szónál többet ér egy dal” című S. Nagy István-emlékkoncerten, ahol ikonok mint Vikidál Gyula, Soltész Rezső és fiatal tehetségek idézték meg a slágereket generációk összefogásával. Csongrádi Kata özvegy-műsorvezető vezette az érzelmes estét, ahol Miki és Niki is díjat kapott, a közönség pedig együtt énekelve ünnepelte a pop örökséget.

Legendák idézték meg S. Nagy István slágereit felejthetetlen sikerrel  

Dupla teltház, álló vastaps: generációk találkozása egy színpadon

Kétszer is megtelt a nézőtér január végén a „Minden szónál többet ér egy dal” című S. Nagy István-emlékkoncerten, amely méltó és megható főhajtás volt a magyar könnyűzene egyik legnagyobb slágerszerzője előtt. A dupla teltházas esemény nemcsak zenei élményt adott, hanem valódi időutazássá vált: generációk énekelték együtt azokat a dalokat, amelyek évtizedek óta ott élnek a magyar szívekben.

Egy életmű, amely ma is él

Az emlékkoncert célja az volt, hogy tisztelegjen S. Nagy István munkássága előtt, és továbbvigye azt az örökséget, amely nélkül a magyar pop- és rockzene elképzelhetetlen lenne.
Az est bebizonyította: S. Nagy István dalai nem múlt idő, hanem ma is érvényes érzelmeket, történeteket és közös emlékeket hordoznak.

Legendák és fiatal tehetségek egy színpadon

A koncert különlegességét az adta, hogy a magyar könnyűzene ikonikus alakjai és fiatal közreműködők együtt álltak színpadra, megmutatva, hogy ez az életmű generációkat köt össze.

A fellépők között voltak többek között:

Soltész Rezső, Vikidál Gyula, Csonka András, Balássy Betti és Varga Feri, Peter Srámek, Tabáni István, Jáger Gyula, valamint Karacs Miklós és Kanyik Nikolett (Miki és Niki).

A fiatalabb generációt olyan különleges közreműködők képviselték mint a Csomópont Tánc és Ének Stúdió, illetve a szlovákiai Bandits Dance csapata, akik friss energiával és látványos koreográfiákkal gazdagították az est hangulatát.

Csongrádi Kata - az emlékezés szíve és lelke

Az est házigazdája és egyik előadója Csongrádi Kata, színművész-énekesnő volt, aki S. Nagy István özvegyeként nemcsak műsorvezetőként, hanem személyes érintettséggel, mély érzelmekkel vezette végig az estét. Elkötelezett munkája évek óta meghatározó szerepet játszik a legendás dalszerző életművének ápolásában és továbbadásában.

Emlékdíj és megható pillanatok

A 2026-os év S. Nagy István Emlékdíját Karacs Miklós és Kanyik Nikolett (Miki és Niki) kapták, elismerésül azért, hogy évek óta nagy sikerrel és hitelesen adják elő a szerző ikonikus dalait.

Az elismerést Csongrádi Kata adta át az emlékkoncerten, Fenyő Miklós - S. Nagy István „Csavard fel a szőnyeget” című slágere előtt, különösen megható hangulatban. A díjazottak az eseményről közösségi oldalaikon is megemlékeztek, hálásan köszönve az elismerést és a közönség szeretetét.

Slágerek, amelyeket mindenki ismer – és együtt énekelt

Az est során felcsendültek S. Nagy István legismertebb és legkedveltebb dalai, többek között:
Minden szónál többet ér egy dal, Elmegyek, Ott állsz az út végén, Szóljon hangosan az ének, Zene nélkül mit érek én, Az első szerelem, Reptér, Hull az elsárgult levél, Kell, hogy várj, Gedeon bácsi, Múlnak a gyermekévek, Egy darabot a szívemből, Csavard fel a szőnyeget, Csöngess be hozzám jóbarát, Nem vagyok én apáca - és még sok más ikonikus sláger.

A közönség nemcsak hallgatója, hanem aktív résztvevője volt az estének: együtténeklés, meghatódott mosolyok és könnyek kísérték az előadásokat.

Álló vastaps és felejthetetlen élmény

A koncert látványvilágban és zenei színvonalban is kiemelkedő volt.
A közönség a végén percekig tartó álló vastapssal jutalmazta az előadókat, a hatalmas érdeklődés miatt pedig két előadás is megvalósult, hogy mindenki részese lehessen ennek a különleges élménynek.

Televíziós felvétel - országos közönség számára is elérhető

Az emlékkoncert nyilvános televíziós felvételként is rögzítésre került, így azok is átélhetik az est hangulatát, akik nem tudtak személyesen jelen lenni. A koncert 2026-ban a TV2 Csoport Zenebutik TV csatornáján, a Neon Party Mikivel és Nikivel című zenei szórakoztató műsorban lesz látható.

 

[2026.02.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Disco felszabadulás MVM Dome-ban: Geszti új korszakának koncertpremierje
Ingyenes film + Bolyai románul: különleges programok a Gyulai Várszínházban
Domingo, Hauser, Dimash: világpremier koncert az MVM Dome-ban ​
Megnéztük az Indul a bakterházat a Magyar Színházban - jegyek itt
Robban a disco a Kongresszusi Központban: Melody Maker új slágerrel robbant
A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre
Notre-Dame de Paris - emóció a köbön - képekkel
A The Sisters of Mercy visszatér a Dürer Kertbe
Mennyire kényelmesek a zenei híroldalak: vélemények elemzése
Környezetbarát és gazdaságos: a homlokzati falak hőszigetelési lehetőségei
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
Metalcore est a Barba Negraban
Coca-Cola SZIN: Legyünk együtt úgy, ahogy jól esik
A nevetés menedéke: Határtalan művészeti élmény Kárpátalján

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...

Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
2025.12.16-...
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
beszámolók még