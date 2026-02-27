Dupla teltház S. Nagy slágereire: Legendák és fiatalok tomboltak együtt - állva tapsoltak!

Január végén kétszer telt meg a nézőtér a „Minden szónál többet ér egy dal” című S. Nagy István-emlékkoncerten, ahol ikonok mint Vikidál Gyula, Soltész Rezső és fiatal tehetségek idézték meg a slágereket generációk összefogásával. Csongrádi Kata özvegy-műsorvezető vezette az érzelmes estét, ahol Miki és Niki is díjat kapott, a közönség pedig együtt énekelve ünnepelte a pop örökséget.

Legendák idézték meg S. Nagy István slágereit felejthetetlen sikerrel

Dupla teltház, álló vastaps: generációk találkozása egy színpadon

Kétszer is megtelt a nézőtér január végén a „Minden szónál többet ér egy dal” című S. Nagy István-emlékkoncerten, amely méltó és megható főhajtás volt a magyar könnyűzene egyik legnagyobb slágerszerzője előtt. A dupla teltházas esemény nemcsak zenei élményt adott, hanem valódi időutazássá vált: generációk énekelték együtt azokat a dalokat, amelyek évtizedek óta ott élnek a magyar szívekben.

Egy életmű, amely ma is él

Az emlékkoncert célja az volt, hogy tisztelegjen S. Nagy István munkássága előtt, és továbbvigye azt az örökséget, amely nélkül a magyar pop- és rockzene elképzelhetetlen lenne.

Az est bebizonyította: S. Nagy István dalai nem múlt idő, hanem ma is érvényes érzelmeket, történeteket és közös emlékeket hordoznak.

Legendák és fiatal tehetségek egy színpadon

A koncert különlegességét az adta, hogy a magyar könnyűzene ikonikus alakjai és fiatal közreműködők együtt álltak színpadra, megmutatva, hogy ez az életmű generációkat köt össze.

A fellépők között voltak többek között:

Soltész Rezső, Vikidál Gyula, Csonka András, Balássy Betti és Varga Feri, Peter Srámek, Tabáni István, Jáger Gyula, valamint Karacs Miklós és Kanyik Nikolett (Miki és Niki).

A fiatalabb generációt olyan különleges közreműködők képviselték mint a Csomópont Tánc és Ének Stúdió, illetve a szlovákiai Bandits Dance csapata, akik friss energiával és látványos koreográfiákkal gazdagították az est hangulatát.

Csongrádi Kata - az emlékezés szíve és lelke

Az est házigazdája és egyik előadója Csongrádi Kata, színművész-énekesnő volt, aki S. Nagy István özvegyeként nemcsak műsorvezetőként, hanem személyes érintettséggel, mély érzelmekkel vezette végig az estét. Elkötelezett munkája évek óta meghatározó szerepet játszik a legendás dalszerző életművének ápolásában és továbbadásában.

Emlékdíj és megható pillanatok

A 2026-os év S. Nagy István Emlékdíját Karacs Miklós és Kanyik Nikolett (Miki és Niki) kapták, elismerésül azért, hogy évek óta nagy sikerrel és hitelesen adják elő a szerző ikonikus dalait.

Az elismerést Csongrádi Kata adta át az emlékkoncerten, Fenyő Miklós - S. Nagy István „Csavard fel a szőnyeget” című slágere előtt, különösen megható hangulatban. A díjazottak az eseményről közösségi oldalaikon is megemlékeztek, hálásan köszönve az elismerést és a közönség szeretetét.

Slágerek, amelyeket mindenki ismer – és együtt énekelt

Az est során felcsendültek S. Nagy István legismertebb és legkedveltebb dalai, többek között:

Minden szónál többet ér egy dal, Elmegyek, Ott állsz az út végén, Szóljon hangosan az ének, Zene nélkül mit érek én, Az első szerelem, Reptér, Hull az elsárgult levél, Kell, hogy várj, Gedeon bácsi, Múlnak a gyermekévek, Egy darabot a szívemből, Csavard fel a szőnyeget, Csöngess be hozzám jóbarát, Nem vagyok én apáca - és még sok más ikonikus sláger.

A közönség nemcsak hallgatója, hanem aktív résztvevője volt az estének: együtténeklés, meghatódott mosolyok és könnyek kísérték az előadásokat.

Álló vastaps és felejthetetlen élmény

A koncert látványvilágban és zenei színvonalban is kiemelkedő volt.

A közönség a végén percekig tartó álló vastapssal jutalmazta az előadókat, a hatalmas érdeklődés miatt pedig két előadás is megvalósult, hogy mindenki részese lehessen ennek a különleges élménynek.

Televíziós felvétel - országos közönség számára is elérhető

Az emlékkoncert nyilvános televíziós felvételként is rögzítésre került, így azok is átélhetik az est hangulatát, akik nem tudtak személyesen jelen lenni. A koncert 2026-ban a TV2 Csoport Zenebutik TV csatornáján, a Neon Party Mikivel és Nikivel című zenei szórakoztató műsorban lesz látható.

[2026.02.27.]