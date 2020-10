Budapest is bekerült az Iron Maiden 2021-es turnéjába Egy magyarországi fellépés is bekerült az Iron Maiden Legacy of the Beast című turnéjának utolsó, jövő évi európai szakaszába: a világhírű brit rockcsapat 2021. június 9-én ad koncertet a Groupama Arénában. A Legacy of the Beast az Iron Maiden valaha volt legnagyobb showja. A turné 2018-as indulása óta a zenekart mintegy kétmillió rajongó látta. A tavaly októberi Rock in Rio fesztiválfellépésen 100 ezer néző volt jelen - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel. A záró európai rész a tervek szerint 2021. június 5-én indul Bázelben és Budapest mellett érinti Zágrábot, Varsót, Brémát, Prágát, Bécsújhelyet, Barcelonát, Lisszabont, Bolognát, Stuttgartot, Antwerpent, Berlint, Göteborgot, Frankfurtot, Kölnt, Arnhemet, majd Párizsban zárul július 11-én.



Az Iron Maiden eddigi tizenhárom magyarországi fellépése közül az utolsó 2018-ban a soproni VOLT Fesztiválon volt. Az első még 1984-re nyúlik vissza, amikor az egykori Budapest Sportcsarnok parkolójában csaknem 50 ezer rajongó előtt zenéltek a Powerslave-turnén.



A 18. századi kínzóeszközről elnevezett együttest 1975 karácsonyán alapította Steve Harris basszusgitáros, több tagcsere után a klasszikus felállás 1982-re alakult ki. Az Iron Maiden 1982 és 1986 között ért fel a csúcsra, amikor folyamatosan úton volt a The Number of the Beast, a Piece of Mind és a Powerslave albumturnékkal.



A frontember Bruce Dickinson 1993-ban elhagyta a zenekart, őt öt éven át Blaze Bayley pótolta. A válságkorszak az időközben négy szólólemezt készített Dickinson visszatérésével fejeződött be 1999-ben, azóta az Iron Maiden töretlen népszerűséggel alkot és turnézik.



A legutóbbi - sorrendben tizenhatodik - stúdióanyag 2015-ben jelent meg The Book of Souls címmel. A csapatban Dickinson és Harris mellett Dave Murray (gitár), Adrian Smith (gitár), Janick Gers (gitár) és Nicko McBrain (dob) szerepel. Az Iron Maident 2005-ben beiktatták a hollywoodi RockWalk halhatatlanjai közé, eddig több mint 80 millió lemezt adtak el.



Bruce Dickinson tavaly novemberben egy különleges, egyszemélyes előadás keretében szólóban lépett fel a Budapest Kongresszusi Központban, ahol életéről mesélt, sztorizott és a közönség kérdéseire is válaszolt. MTI [2020.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.]

Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu