Folytatódnak a Magyar Állami Operaház hétvégi közvetítései A Kamaraénekes művészek áriaestjeivel, valamint a Magyar Állami Operaház zenekari és énekkari művészeinek koncertszámaival folytatódik a hétvégén az OperaLive vetítéssorozata esténként 20 órától az Opera Facebook-oldalán. A MaszkaBál sorozatban szombaton a 2017/18-as évad Kamaraénekese, László Boldizsár ad áriaestet az Eiffel Műhelyház Hevesi Sándor háziszínpadán. Széles repertoárjából válogató műsorát nagyrészt az olasz operáknak - Tosca, Parasztbecsület, Aida, A trubadúr, Otello - szenteli, de egy részlet erejéig megidézi szerepét a Sába királynőjéből is. A nézők barokk művek átiratait is meghallgathatják az est zongorakísérője, Szennai Kálmán előadásában. László Boldizsár egyik vendége a Kamaraénekes Szegedi Csaba, a meglepetésvendég pedig egy szívéhez közel álló művész lesz. A Tóth Erika rendezte est műsorvezetője Gyüdi Melitta - közölte a dalszínház pénteken az MTI-vel.

November 1-jén Szvétek László, a 2017/18-as évad Kamaraénekese válogat kedvenc áriáiból. A MaszkaBál műsorában Mozart, Verdi és Puccini műveinek tolmácsolása mellett Donizetti A csengő című darabjában művészetének komikus oldalát is megmutatja. Egyik vendége Alexandru Agache lesz, akivel a Rigoletto egyik legsötétebb kettősét adja elő, a meglepetésvendég pedig egy pályakezdő művésznő, aki egy bel canto románccal készül a közvetítés nézőinek. Az est rendezője Aczél András, műsorvezetője Mona Dániel, zongorán közreműködik Hidegkuti Pálma. Pénteken Tercett-Trió elnevezéssel folytatódik a közvetítéssorozat az Opera Kórus és az Opera Zenekar művészeivel. Az Opera Kórus műsorában elhangzó Gabriel Fauré-kompozíciókban az Énekkar tagjai közül Dunai Éva, Dévényi Judit, Ladjánszki László és Bagdi Tamás, valamint Andrássy-Neuenstein Krisztina zongoraművész működik közre, míg a folytatásban Vincent D'Indy Sainte Marie Madeleine című kantátája csendül fel. A női karra és mezzoszoprán szólistára írt darabot Dunai Éva, Dévényi Judit, Mentes-Soós Enikő és Haris Nadin adják elő Andrássy-Neuenstein Krisztina zongorakíséretével és Erdélyi Dániel betanító karnagy harmóniumjátékával.



Az Opera Zenekar művészei négy évszázad kamarazene-irodalmának különlegességeit vonultatják fel Händeltől Bartókig. A közvetítésben hallható lesz Friedrich Constantin Homilius B-dúr kürtkvartettjének első két tétele Benyus János, Végh Zsolt, Tóth Balázs és Kun Gábor előadásában. Bartók Béla 44 duó két hegedűre című sorozatából a zenekar két koncertmestere, Danyilova Galina és Alexandre Dimcevski szólaltatják meg kedvenc tételeiket.



Jean-Baptiste Barriere G-dúr szonáta két csellóra című darabja Stankowsky Endre és Fejérvári János tolmácsolásában lesz hallható, míg Johan Halvorsen g-moll Passacaglia hegedűre és csellóra című kamaradarabját Alexandre Dimcevski és Stankowsky Endre adják elő.



November 4-én, az OperaSzerda részeként Offenbach A rajnai sellők című operájának keresztmetszete látható a Hevesi Sándor háziszínpadról élőben. Az opera Magyarországon először 2018-ban mutatkozott be az Erkel Színházban. A keresztmetszetet Kováts Andrea állította színpadra Zöldy Z Gergely jelmezeinek felhasználásával. A közvetítés szereplője Boncsér Gergely (Franz), Gábor Géza (Gottfried), Keszei Bori (Armgard), Szegedi Csaba (Conrad) és Ulbrich Andrea (Hedwig). Az előadás narrátora Mona Dániel, zongorán közreműködik Bartal László.

