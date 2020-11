Indul az e-Trafó online programsorozat Minden hétköznapra kínál nézni- és hallgatnivalót a Kortárs Művészetek Háza November 26-án, csütörtökön indul a Trafó Kortárs Művészetek Háza e-Trafó elnevezésű online programsorozata, amely minden hétköznapra tartalmas, a digitális platformokon elérhető programot kínál. Virtuális műteremlátogatások, online táncórák, live setek, performanszok, beszélgetések, webinarok, speciális előadások és egyéb bónuszprogramok várják az érdeklődőket. Az első stream-premier november 27-én a Grotesque Gymnastics társulat újcirkusz előadása lesz. A Trafó a pandémia következtében kialakult jelenlegi helyzetben a közönséggel való kapcsolattartás újabb formáit keresi: nem egyszerűen visszaköltözik a digitális térbe, hanem egy változatos, tematikus programsorozatot hoz létre, és a normál működéséhez hasonlóan többféle műfajban kínál nézni- és hallgatnivalót, minőségi tartalmat az otthoni szabadidő eltöltéséhez. Mivel a szervezők számára fontos, hogy felhívják a figyelmet a járványügyi korlátozások betartására, ügyeltek arra, hogy minél kevesebb kontaktussal járó, többségében valós időben, a résztvevők által közvetített programok szülessenek. Az e-Trafó november 26-án a Nyitott Műteremmel kezdődik, amely a Trafó Galéria online műteremlátogatás-sorozata minden csütörtökön 21 órától. Az élő beszélgetések során kurátorok és szakírók kalauzolásával nyerhetünk betekintést egy-egy képzőművész műtermébe, és ismerhetjük meg legfrissebb műveit és terveit. Első alkalommal az Amszterdamban tanult fiatal képzőművész, Ulbert Ádám stúdiójába látogatunk el Molnár Ráhel Anna művészeti író vezetésével. A következő műteremlátogatások során Csörgő Attilával Tillmann József, Csákány Istvánnal Mucsi Emese, Bukta Imrével pedig Fenyvesi Áron beszélget majd. November 27-én 20 órától a Grotesque Gymnastics újcirkusz társulat bemutatóját streamelik a www.trafo.hu oldalon. A kudarc anatómiája egy artistanő önvallomásán, a fizikai és a lelki sérülések történetén alapszik, és a kudarcban rejlő lehetőségeket fejtegeti. A „valós” premierrel azonos időpontban megvalósuló online premier egyben „avantgárd cirkuszi realtime dokumentumreality-kísérlet” is lesz a próbatermi kontextusnak és a digitális tér adta lehetőségeknek köszönhetően. Előadják: Kudlák Eszter, Bardóczy Ilka, Takács Lacek, Téri Gáspár, György Tibor, zenész: Csizmás András, rendező: Téri Gáspár, producer: SÍN Művészeti Központ. Az előadás csak jeggyel és valós időben nézhető. Trailer: https://www.facebook.com/watch/?v=318907785791918 A péntek esti e-Trafó Néző sorozatban, amely az egyetlen jegyköteles program, kifejezetten online médiumra létrehozott vagy ilyen formában átalakított, különleges előadásokat mutatnak be. Oliver Zahn rendező Óda a felejtéshez – második rész című projektjében megosztott képernyőn mesél a felejtésről, és arról, hogy milyen egy kelet-európai emigráns család tagjaként élni Németországban. A Dollár Papa Gyermekei társulat az Otthon c. előadásuk otthoni különkiadásával készül, Gábor Sára Kutyaportéka – kisvárosi kórkép című előadását pedig riport- és dogmafilmes eszközökkel alkotják újra Barcsai Bálint rendezésében. November 30-án kezdődnek a hétfő esti online táncórák a Műhely Alapítvány szervezésében. A Táncműhely foglalkozásaihoz bárki csatlakozhat, ám főként tapasztalattal rendelkező tánckedvelőknek hirdetik. Az órákat Grecsó Zoltán, Keresztes Patrik, Bakó Gábor és Békési-Szombati Anett táncos-koreográfusok tartják felváltva, lágy és dinamikus, rikflow basic, színpadi jazztanc és soft wave kortárstánc stílusokban. A december 1-én, kedden startoló Fülbevaló programsorozat változatos műfajokban kínál zenei és audiovizuális élményeket. Első alkalommal Papa live setjét követhetjük élőben a Tilos Rádió stúdiójából, a folytatásban pedig lesznek koncert-live-ok, kiadói klipajánlók és performansszal egybekötött live setek, olyan ismert alkotó-előadók közreműködésével, mint Lázár Gábor, Bartha Máté, Bartha Márk, Papp Norbert és a MΣO CULPA (Heim Roland). Szerda esténként a TudásTrambulin online Különórát követhetik az érdeklődők december 2-ától. A webinar-sorozatban a 20. századi tánc-, színház-, zene-, performansz- és képzőművészet történetéről hallhatunk előadásokat Kricsfalusi Beatrix irodalom- és színháztörténész, Molnár Szabolcs zenetörténész és Rényi András művészettörténész közreműködésével. Fókuszba kerülnek a tér, az idő, a test és a jövőnarratívák kérdései, a társműfajok közötti kitekintéssel. A minikurzusok a Trafó előadásainak értelmezéséhez is segítségül szolgálhatnak. Az e-Trafó első, „kísérleti adása” december 20-ig tart, majd a tervek szerint januárban folytatódik és újabb programtípusokkal bővül. Részletes program és további információk a www.trafo.hu oldalon és a www.facebook.com/trafohouse oldalon érhetők el.

