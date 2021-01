A Dal 2021 - A Kaukázus az Álmodjunk élettel című dallal indul Faültetéssel népszerűsíti a környezetvédelmet új klipjében a Kaukázus. A zenekar egy másik dalával résztvevője az idei, A Dal 2021 című műsornak is. Az Álmodjunk élettel című dalhoz készült klip megtekinthető cikkünkben Faültetéssel népszerűsíti a környezetvédelmet új klipjében a Kaukázus. A zenekar frontembere, Kardos-Horváth János aggódik saját gyermekei és a Föld jövőjéért. Ő maga mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse ökológiai lábnyomát és bízik benne, hogy a dal és a klip hatására többen gondolják majd át, mit tehetnének a Föld jövőjéért. A forgatásra boldogan mondott igent Udvaros Dorottya is, aki feltűnik a zenekar klipjében. A 10 millió Fa csoporttal közösen készítette el legújabb videoklipjét a Kaukázus, amelyhez a Greenpeace is csatlakozott, a forgatás alatt a balatoni Tanúhegyek tövében közel száz új fát ültettek. Az elmúlt években a zenekar körül nagyon jó közösség épült ki, a segítségükkel, valamint a 10 millió Fa csoporttal és a Greenpeace-szel közösen kilencven fát ültettek el a Balaton partján. A forgatáson részt vett Udvaros Dorottya is, akinek szintén szívügye a környezetvédelem. A klipben, amelyet Jenőfi Dániel rendezett, az egész napos forgatás során született idilli képeket olyan globális pillanatképekkel állították szembe, amelyek bolygónkon napjainkban készültek. A végeredmény sokkolóra sikerült. A Kaukázus frontemberének életében nagyon fontos szerepe van a környezetvédelemnek, ő maga pedig mindent megtesz, hogy a saját eszközeivel megóvja a bolygót. Nagy szerepe van ebben annak, hogy a zenész háromgyerekes édesapa. Az Álmodjunk élettel című szerzemény a tavaszi karantén időszakában született, a zeneszerző-előadó szerint egyfajta Föld-himnusz született. “Három gyerekem van és nagyrészt ez az oka annak, hogy aggaszt, mi történik a Földdel. Sokat gondolkodtam, hogy az a fajta kényelem, amiben az emberiség él vagy élni akar, megéri-e a pusztítást, amit véghez viszünk érte. Szerintem nem - magyarázta. - Mi a zenekarral együtt is próbálunk tenni azért, hogy jobb legyen, hogy jó irányba változzanak a dolgok és a klipben azt is megmutatjuk, hogy ehhez nem kellenek nagy tettek, apró cselekedetekkel is segíthetünk, igenis lehetséges!” A Kaukázus frontembere vallja, hogy a környezetvédelem a kis lépésekkel kezdődik, és bízik benne, hogy aki megnézi a klipet, átgondolja a lehetőségeket. “A környezetvédelem nagyon régi réma, sokszor és sokat beszélnek róla, de hiába, hiszen érdemben semmi nem változott. Pedig vannak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy haladjunk. Én például olyan házban élek, ahol nincsenek küzművek, és nagyon kevés vegyszert is használok, húst pedig egyáltalán nem eszem, mert szerintem ez is része annak, hogy óvjuk a világunkat. A gyerekeimnek próbálok példát mutatni azzal, hogy igyekszem nem károsítani a környezetet. Szeretnék majd a szemükbe nézni és azt mondani, hogy mindent megtettem a jövőjükért - mondta a zenész. - Persze azt nem mondom, hogy teljesen kívül kerültem a civilizáció határain, az nyilván nem lehetséges, de szerintem az egyén szintjén kezdődik minden. Ha mi úgy élünk, hogy könnyítsünk a bolygónk terhein, akkor a sok kicsi sokra megy elv mentén történik majd pozitív változás. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel a dallal és a hozzá készült klippel.” A zenekar egy másik dalával résztvevője az idei, A Dal 2021 című műsornak is. Az Álmodjunk élettel című dalhoz készült klip megtekinthető az alábbi linken: [2021.01.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu