Stenkbe jöttünk a Sax-O-Funk újdonságát hallva Hosszú idő után új albummal állt elő a Csányi István session-zenész által vezetett élvonalbeli muzsikusokból álló Sax-O-Funk zenekar. Erőteljes, ihletett, lendületes zenélést hallhatunk a Sax-O-Funk formációtól az album dalaiban. A lemez címe is erről árulkodik. A „Stenque" névre keresztelt albumon található szerzemények nagy része jazz-funk stílusú de található rajta ballada, két latinos hangvételű dal, valamint egy acapella szerzemény is. A szaxofon mellett nagy hangsúlyt kapnak a vokális megoldások. Vendég közreműködőkben sincs hiány: A "Simple Song" című szerzeményben az utánozhatatlan stílusú és hangú Micheller Myrtill jazz-énekesnő, a "Saxas" című dalban az ország legjobb latin-zongoristájának zenekara a Révész Richárd Latin Trió, a "The Big Boy"-ban pedig a közismert dalszövegíró-előadóművész Lombos Marci működött közre. Az album június 22-től elérhető a nagy digitális zeneáruházak kínálatában, a Hársházi Szabolcs vezette Village Marketing & Event Kiadó gondozásában. A fent említett "Saxas" című szerzeményhez készült korábban egy videóklip is, ezt látva és hallva garantáltan kedvet kaptok a teljes album meghallgatásához: [2021.06.22.]