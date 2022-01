Január 17-én érkezik a Dirty Slippers újdonsága Különleges inspirációból született az új dal Ahogyan arról a magyar médiában a több helyen olvasni lehetett, a Dirty Slippers tavaly a nyár végén fejezte be a nagylemezét a legendás, londoni Abbey Road stúdióban, amely a terveik szerint 2022 tavaszán jelenik majd meg.



Éppen ezért volt kissé szokatlan, hogy a zenekar a Facebook és Instagram oldalain bejelentette, hogy január 17-én érkezik a Magány és én címre keresztelt vadiúj daluk, mely egy grafikus lyric videóval lát majd napvilágot.



A dal a közösségi média felületeken olvasható információk szerint Lobó-Szalóky Lázár saját stúdiójában, valamint a budapesti Sounday stúdióban került rögzítésre, a producere pedig ezúttal is George Shilling volt, akivel már 2009 óta a legtöbb szerzeményén dolgozott együtt a banda.



Lobó-Szalóky Lázárt gyorsan el is csíptük, hogy meséljen nekünk, mit érdemes tudni erről az újdonságról:



- Nagyon szerettem volna még ezt a dalt rátenni a lemezre. Azt hiszem, hogy a hangszerelése és a témája miatt tökéletesen illeszkedik az új albumunk, a Vársz Valahol koncepciójába. Fontos megemlítenem, hogy ennek a dalnak az inspirációja a rajongóktól származik. Kaptunk az elmúlt időszakban jó pár levelet, ahol elmagányosodásról, különböző mentális gondokról számoltak be nekünk. Így fogant meg bennünk a gondolat, majd el is készültünk a dallal. Külön öröm, hogy pont aznap számolhatok be a Magány és én megjelenéséről, amikor a Mennyország kapujában dalunk a Youtube-on átlépte a 100 ezres megtekintést!



A Magány és én január 17-én jelenik meg, a dal teljes jogdíját a zenekar jótékony célokra ajánlja fel, különböző alapítványok számára.



Mennyország és én:

