Szatmári Péter kiállítása az Albertfalvai Közösségi Házban Büszkék vagyunk! Fotókiállítása nyílt a Zene.hu fotósának a XI. kerületben Személyesen is megtekinthető néhány, a zene.hu-n már megjelent koncertfotó az Albertfalvai Közösségi Ház nagytermében. Szatmári Péter 2019 óta fotóz és tudósít koncertekről a zene.hu számára. Fotói számtalan cikk mellett megjelentek már, mások mellett a Budapest Parkból, a Barba Negrából, az Akváriumból vagy a Papp László Sportarénából.



Most kis kiállítás nyílt a fotóiból: 22 fotója tekinthető meg az Albertfalvai Közösségi Házban. A képek szereplői a hazai és nemzetközi zenei élet jeles előadói és zenészei:

- Alapi István (EDDA)

- Csepregi Éva

- Egri Péter

- Fehérvári Attila és Sidlovics Ferenc (Zanzibar)

- Fenyő Miklós

- Késmárki Zsolt (Hooligans)

- Majka

- Radics Gigi

- Ray Slijngaard (2 Unlimited)

- Rácz Gergő és Orsovai Renáta

- René "Diablo" Behrens (Brooklyn Bounce)

- Scooter

- Sipos Péter (Triász)

- Szakács Gergő (Follow the Flow)

- Tarján Zsófia (Honeybeast), A cím: Albertfalvai Közösségi Ház, 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.



A nagyterem egyből a bejárattal szemben van. A belépés ingyenes, de csak olyankor lehet bemenni, amikor nincs valamilyen foglalkozás. Szatmári Péter kiállítása az Albertfalvai Közösségi Házban - klikk a fotóra [2022.01.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu