A Dal 2022 első válogató - íme a versenyzők névsora Rókusfalvy Lili a közösségi oldalán jelentette be A Dal 2022 első válogató adásának 10 versenydalát. Január 29-én új műsorvezető párossal, megújult zsűrivel, a jövő nagy slágereivel és rendhagyó zenei koncepcióval várja a nézőket a Duna élő show-ja. A műfajában egyedülálló dalválasztóban 40 produkció versenyez azért, hogy elnyerhesse „Az Év Dala 2022” címet. Ismét a magyar zenéké a főszerep a Duna nagyszabású showműsorában. A zsűri ez alkalommal is a közönséggel együtt keresi az év dalát. 40 produkció és rengeteg újdonság várja a nézőket. A dalok minden adásban élőben hangoznak el, és a döntősök szimfonikus változatban lesznek hallhatók a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében. A Dal első válogató adásában az alábbi 10 produkció hangzik el: Erdős Fruzsi - Azt beszélik

Kies - Nem félek

Kijube - Holnap majd elhiszem

Majoros Csenge - Földöntúli szerelem

Pankastic! - Hosszú volt a nyár

Prove - Karambol

Ruby Harlem & Roy - Még ma este

Sándor Szofi - 21 Gramm

The Easy Babies - Szerelem

Ya Ou – Zsákutca A Dal 2022 a nagy visszatérések évada lesz. Újra helyet foglal a zsűriszékben Wolf Kati, akivel a műsor 2012-ben kezdetét vette, majd 2015-ben és 2020-ban versenyzőként szerepelt. Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere negyedik alkalommal keresi a közönséggel együtt a legjobb hazai slágert. A szájharmonika-virtuóz Ferenczi György másodszorra segíti a dalválasztást. Míg Egri Péter, a rockabilly zene magyar nagykövete, korábban zenekarával, a Mystery Ganggel állt A Dal színpadán. A műfaji sokszínűségéről is híres dalverseny új műsorvezető párossal folytatódik, ám mindkettőjük otthonosan mozog az élő show világában. A Dal 2022 házigazdái Rókusfalvy Lili és Király Viktor lesznek. Rókusfalvy Lili A Dal 2020-ban már lenyűgözte a nézőket, Király Viktor pedig többször bizonyított versenyzőként a műsorban. A slágergyáros énekes 2012-ben testvéreivel együtt, 2014-ben és 2018-ban szólóprodukcióval jutott a döntőig, és ezúttal Magyarország egyetlen dalversenyének házigazdájaként tér vissza a színpadra. Találjuk meg együtt az ország egyik legnagyobb zenei eseményén az Év Dalát, amit jövőre mindenki dúdolni fog! A négy válogatóból adásonként 5, összesen 20 dal jut tovább a két elődöntőbe: 4 produkció a zsűri pontjai alapján, az 5. a közönség szavazataival. Az elődöntőkből 4-4 dal kerül be a fináléba, így 8 dalt hallhatnak újra a nézők, amelyek közül márciusban kiderül, melyik lesz Magyarország slágere 2022-ben. A végső győztesről idén is a közönség dönt. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2022", egyben a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2022" elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tízdalos nagylemezt, illetve az egyik felvételhez videoklipet is készíthet. A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik a zenei pályájára fordítható nyereménnyel. Idén is odaítélik a legjobb dalszövegért járó díjat, valamint az Akusztik Dalverseny fődíját. Kövesd A Dal Facebook és Instagram- oldalát, Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségi média felületeit, adal.hu-t, valamint a műsor hivatalos youtube csatornáját! Légy a részese az eseményeknek az első pillanattól kezdve! A Dal 2022 – január 29-től 19:35-től a megújult Dunán! [2022.01.24.]