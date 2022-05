Eötvös Péter és Mihail Pletnyov csatlakozik a Concerto Budapesthez a jövő évadban Eötvös Péter világhírű Kossuth-díjas zeneszerző-karmester első vendégkarmesterként, Mihail Pletnyov orosz zongoraművész-karmester pedig rezidens művészként csatlakozik a Concerto Budapest zenekarhoz a jövő évadban - hangzott el az évadot ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón. Keller András zenekarvezető hangsúlyozta, hogy reményeik szerint Eötvös Péter csatlakozása a zenekar életében nagy előrelépést fog hozni a nemzetközi színtéren is. Eötvös Péter elmondta, hogy a zenekar felkérésére nagy örömmel mondott igent. Felidézte, hogy a Concerto Budapest 2015 óta játssza több művét. Tavaly két koncerten is vezényelte a zenekart, amellyel a próbák családias légkörben zajlottak, sok humorral. Mint megjegyezte, a Concerto Budapest zenészei széles repertoárt adnak elő nagyzenekari formátumban, kamarazenei formációkban vagy szólistaként, ami folyamatosan formában tartja őket.



A műsor kiválasztásában szabad kezet kapott - emelte ki, hozzátéve, hogy erősen kötődik az olyan művekhez, amelyeket először hallhat a közönség.



Mint elhangzott, jövő márciusban Eötvös Péter Respond című művéből a magyarországi bemutató mellett lemezfelvétel is készül, a brácsára és zenekarra írt versenymű szólistája Szűcs Máté lesz. A szerző Dodici per sei című darabját az együttes hat csellistája szólaltatja meg áprilisban.



Eötvös Péter főszerepet kap a Keller András által megálmodott kortárszenei fesztivál, A Hallgatás Napja koncertjein is, május 18-án pedig a Ligeti György századik születésnapjára szervezett ünnepi koncerten a szerző nagy szimfonikus műveit és Requiemjét dirigálja a Müpában. Az ünnepi programot másnap a Kölni Filharmónia nagytermében megismétlik.



Mihail Pletnyov a Concerto Budapest rezidens művészeként öt alkalommal lép fel karmesterként vagy zongoraművészként a zenekarral. Október 28-án a Zeneakadémián vezényli a zenekart, ahol Sosztakovics XV. szimfóniáját és Mozart Esz-dúr zongoraversenyét adják elő, a szólista Berecz Mihály lesz. Decemberben 20-án a Müpában a zenekar karácsonyi koncertjén Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét játssza a Concerto Budapesttel, március 5-én a mára hagyománnyá vált Mozart-napon három zongoraversenyben szólistaként, két nagyszabású kamaraműben pedig előadóként működik közre. Május 3-án a Müpában vezényli Rahmanyinov Holtak szigete és Szkrjabin Az extázis költeménye című művét, valamint Sibelius Pelléas és Mélisande-ját és Hegedűversenyét Amira Abouhzara szólójával.



Keller András zenekarvezető elmondta, hogy júniusban hatállomásos turnéra indul a Concerto Budapest az Egyesült Királyságba, ahol június 6. és 12. között egyebek mellett a londoni Cadogan Hallban, Manchesterben a The Bridgewater Hallban, Birminghamben pedig a Symphony Hallban lép színpadra. A június 9-i birminghami koncertet a Bartók Rádió is közvetíti.



Keller András művészeti vezetésével a Concerto Budapest Mahler I. "Titán" szimfóniája nyitja az jövő évadot. Majd Baráti Kristóf lép közönség elé Bartók II. hegedűversenyével, másnap Ránki Dezső Bach-zongoraversenyekkel.



A zenekar a következő évben vendégül látja a fiatal ukrán karmesternőt, Okszana Linivet, aki első nőként vezényelt a Bayreuth-i Ünnepi Játékokon, és jelenleg a bolognai Teatro Comunale zeneigazgatója. Március 17-én vezényli a Concerto Budapestet a Zeneakadémián, ahol Richard Strauss Duett Concertinóját, Ravel G-dúr zongoraversenyét és Saint-Saëns "Orgona" szimfóniáját dirigálja. A koncert szólistája Fejérvári Zoltán lesz.



A következő évad egyik kiemelt eseménye lesz Ligeti György születésének centenáriuma: a Müpa-koncertet követően, május 28-án Eötvös Péter és Keller András vezényletével a Budapest Music Centerben is ünnepi koncertet rendeznek, amelyen Ligeti művei mellett a tiszteletére írott új kompozíciók ősbemutatóit hallhatja a közönség.



Keller András hangsúlyozta: folytatódnak a zenekar tematikus fesztiváljai: október 8-9-én rendezik meg a Magyar Kincsek Ünnepét, novemberben A Hallgatás Napját, december 3-án a Hallgassunk Schubertet! és március 5-én a Mozart-napot.



Fellép az évadban a magyar szólisták közül Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Szűcs Máté, Várjon Dénes, Fejérvári Zoltán, Bogányi Gergely, Balázs János és Boldóczky Gábor, valamint Kolonits Klára, Szutrély Katalin, Megyesi Schwartz Lúcia és Sebestyén Miklós énekesek.



Karmesterként pedig Takács-Nagy Gábor, Vashegyi György, Bogányi Tibor, Kovács János és Héja Domonkos is dirigálja a zenekart.

A zenekar bérletei június 21-től érhetők el.

