Várlak még - újragondolták Zalatnay Cini nagy slágerét! Nézd meg a klipet! Nagy kihívás volt elkészíteni a ’70-es évek sikerdalát – itt van DR BRS és Zalatnay Cini közöse A népszerű lemezlovas, DR BRS számára mindig nagy vállalás egy ikonikus szerzemény újragondolása, nincs ez másként Zalatnay Cini „Várlak még” című időtlen klasszikusával sem. Cini a debütáláskor azt is elárulta, hogy mi minden érzés és élmény érte az 1970-es években, amikor az eredeti felvétel keletkezett. „Mindig érzem a kockázatot, amikor egy nagy slágert kell leporolnom, hiszen nem kis falat az eredetihez méltó verziót készíteni. Négy évvel ezelőtt a Fekete Vonat „Hol van az a lány” legendás nótájánál éreztem először, hogy ha sikert szeretnék elérni, be kell vállalnom ezt a rizikót. És milyen jól döntöttem, hiszen 2021-ben a MAHASZ TOP10 legjátszottabb előadójaként tüntetett fel a számmal és a későbbi, Berkes Olivérrel közös Balázs Fecó-átdolgozással, az „Évszakok”-kal” – osztja meg Béres Atka, aki az Ámokfutók, „A hold dala” új kollab-verziójával tarolta le a rádiókat és ért el YouTube-sikereket. A zenedoktor ezúttal is bevállalós volt és egy igazi örökzöldhöz, Zalatnay Sarolta „Várlak még (Hosszú, Forró nyár)” című szerzeményéhez nyúlt. Atka számára izgalmas kihívást jelentett, hogy a popcsillag zenéjéből egy kortárs klubkedvencet készítsen, hiszen Cininek tömérdek emléke fűz az 1970-es évek egyik legsikeresebb alkotásához: „A ’70-es években három meghatározó mozzanat volt: 1971-es Táncdalfesztiválon a „Fák, virágok, fény” dallal harmadik díjunkat nyertük és figyeltek fel a hangomra, majd a „Miért mentél el?”-t egy keményebb blues-számként emelkedett ki abból az időszakból. Eljött 1974, amikor későbbi férjemmel, Révész Sanyival egyre bontakozott az ismertség és a „Várlak még” is megszületett. Mindegyikhez szép érzelmeket tápláltam, és persze, ott motoszkáltak a gondolataimban és az előadásaimban a saját, romantikus élményeim” – mesélte Cini a nosztalgikus pillanatokat. A „Várlak még”-hez hozzáadódott a DJ/producer mélyen személyes verzéje is, szerelmével nehéz időszakról szól, és a hozzá forgott klipben is főszerepet vállalt felesége mellett. Atka azóta boldog házas és egy gyermek édesapja amihez a „Várlak még” is hozzásegített annak idején. A kibontakozóban lévő indián nyárhoz pedig a legjobb nosztalgikus pillanatok dukálnak, így kétségtelenül az ősz egyik legsikeresebb kelléke lesz ez az újragondolt időtlen klasszikus. [2022.08.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.]

