Ismét nemzetközi tangóünnepet rendeznek Pécsen Bemutatókkal, táncoktatással, koncertekkel és bállal is várják az érdeklődőket szeptember 30-án a Zsolnay Kulturális Negyedbe, ahol harmadik alkalommal rendezik meg a pécsi tangófesztivált. Mint azt a negyedet üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) MTI-hez eljuttatott közleményében írták, a délután az aradi származású Murvai Dávid DJ kezdi a programsort argentin ritmusokkal, majd Livits Réka Tangó, Berlin című könyvének bemutatóját tartják tánc kíséretében. A közönség tangóstílusokból kaphat ízelítőt olyan táncosok előadásában, mint több hazai és külföldi versenyen is szereplő Glotz Mária és a kultikus Tango Lesson című filmben is felbukkanó Lucas Molina Gazcón.



A Pesti Tangó Színház keretében budapesti tánciskolák tanárai mutatkoznak be, majd a késő délutáni óráktól koncert és milonga, azaz argentin táncest veszi kezdetét. A Milongát a Pécsi Argentin Tangó Közösség tánca nyitja meg, az élő zenét pedig a Tangó Harmony Budapest zenekar biztosítja, majd ingyenes tangóoktatást tart Glotz Mária és Reichardt Gábor.



Este az Orquesta Típica Budapest ad koncertet, amit tangóshow követ Budai László és vendégei, valamint az Argentin Tangó Táncszínház előadásában.



Az éjszakát tangóbál nyitja, majd az Orquesta Típica Budapest ad koncertet és Murvai Dávid DJ szolgáltatja a zenét.

A III. Pécsi Nemzetközi Tangó Ünnep elnevezésű rendezvényről további információk olvashatók a www.zsolnaynegyed.hu oldalon. MTI [2023.09.23.]

