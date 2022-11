A magyar dobos, akire Busta Rhymes is felfigyelt Jancsovics Máté, aka The Hybrid Drummer elég közismert figura a hazai könnyűzenei életben. Rengeteg érdekes projektben vett és vesz részt – ráadásul itt nemcsak arra gondolunk, hogy ő adja az ütemet olyan menő bandákban, mint a Punnany Massif, a BSW Live vagy a Szakács Gergő trió. A zenélés mellett a tartalomgyártás is egyfajta szenvedélyévé vált, a videóin keresztül bepillantást nyerhetünk a dobos különleges világába. Honnan a név? Az úgy volt, hogy Máté 12 évesen elkezdett dobolni tanulni… A „The Hybrid Drummer” megszületéséhez a kulcsfontosságú löketet egy országos dobverseny, a 2010-es Roland V-Drums adta, ahol Máté az első helyen végzett. Persze a dobogó legfelső fokáról minden szebb és az arany is elképesztően csillog, de a pillanatot mégis a győzelemmel bezsebelt elektromos dobszett tette sorsfordítóvá. Jancsó számára ez az új hangszer egyben egy új világ kapuját jelentette, szerzeményét azonnal megpróbálta beépíteni a régi, akusztikus felszerelésébe. A két zenei gondolkodásmód találkozása intenzív hatást gyakorolt rá. Ekkor kezdte el foglalkoztatni a kérdés, hogyan tudná az elektronikus műfajokra jellemző zenei textúrát dobbal visszaadni. Elmondása szerint ez olyan hangzásbeli és dobolás technikai kihívást jelentett számára, aminek a megoldása egy kiapadhatatlan inspirációs forrás. Mi sem szemléltethetné ezt jobban, mint a The Hybrid Drummer művésznév, amin ismertté vált. Saját brandjét 2018-ban kezdte el komolyabban építeni, eleinte leginkább oktatóvideókat és hibrid dobos performanszokat osztott meg követőivel. A paletta azóta színesedett, YouTube csatornáját vagy Facebook és Instagram oldalát végigpörgetve találunk laikusak számára is szórakoztató „mémdobolást”, de hosszú dobloopos felvételeket is. Utóbbira jellemzően a zenészek repülnek rá gyakorlás céljából, vagy producerek, akik samplingelnek belőle. Nemzetközi sztároktól árad a respekt Jancsó első jelentősebb nemzetközi sikerét Busta Rhymes-videója jelentette, ebben a rapper acapella szövegelésére dobszólózott, amit végül maga az amerikai előadó is megosztott. A Rudimental-coverje szintén elismerő reakciót váltott ki az együttesből. Az online térnek köszönhetően Máté jó néhány külföldi megkeresést kapott, például session dobfelvételek készítésére. Egy videóra Tom Holkenborg (azaz Junkie XL) filmzeneszerző is felkérte, akinek olyan blockbusterek aláfestését köszönhetjük, mint a Deadpool, a Madmax: Fury Road vagy a Godzilla vs Kong. …és még könyvet is írt! A világjárvány – ahogy mindenkinek – Máténak is alapjaiban forgatta fel az életét. Az egzisztenciális válság kiküszöbölésére online doboktatásba kezdett. A világ minden tájáról voltak tanítványai, a legtöbben kifejezetten elektronikus zenei műfajok iránt érdeklődtek. Otthon, a négy fal között lekottázott trap, house és drum and bass ritmusok ültették el a gondolatot benne egy tematikus anyag összeállításáról. Jancsót korábban is előszeretettel keresték meg feltörekvő bandák azzal a kéréssel, hogy segítsen kialakítani nekik az élő hangzásukat. Számtalanszor találták meg azzal is, hogy ajánljon olyan dobost, aki hozzá hasonlóan ötvözi az akusztikus és az elektronikus dob zeneiségét. Mivel kevesen foglalkoznak mélyrehatóan a témával és összeszedett kottaanyagot sem igazán talált, úgy döntött, kezébe veszi az irányítást. Ez a hiánypótló kiadvány lett a Four On The Floor. A fentebb említettek mellett a könyv célja, hogy a dobosok körében véget vessen az elektronikus zene démonizálásának. Az olyan stílusok, mint a house és a techno, egyre inkább visszaköszönnek az élőzenei produkciók stúdiófelvételeiben. Ahhoz, hogy színpadi körülmények között ugyanazt a hatást el lehessen érni, elengedhetetlen a hibrid dobolás és az adott műfajra jellemző groove-ok alapos ismerete. Az idén megjelent könyv pár kattintással beszerezhető Máté honlapjáról PDF-ként és nyomtatott verzióban, magyar és angol nyelven egyaránt. Jókora elismerés, hogy a mű emellett az amerikai Hudson Music kiadó gondozásában is megjelent eBook formátumban. SPD-SX PRO a házban A hibrid dobolás egyenlő egy végeláthatatlan kütyübazárral? Azért ez egy elég erős költői túlzás. Ahogy minden, ez is egyénfüggő… de a Roland SPD-SX a műfaj Ferrarijának tekinthető. Kábé. Úgyhogy azzal az eszközzel nem igazán lehet mellélőni, nem véletlenül tartják a legnépszerűbbként és a legmegbízhatóbbként számon. Ezek után nem meglepő, hogy a felhasználói visszajelzések alapján tökéletesített verziót a beharangozó óta erőteljes hype övezi. A sampling pad „nagytesója” az SPD-SX PRO, amit itthon az Intermuzika hangszerüzlettel együttműködve Jancsovics Máté mutat be elsőként. [2022.11.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2022.11.02.]

