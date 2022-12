A Hari_drama koncert lesz az Akváriumban! December 27-én Budapesten zárja az évet az izgalmas produkció A Hari_drama kétségkívül az egyik legizgalmasabb zenei megnyilvánulás hazánkban. A magas hangszeres tudással és képzettséggel rendelkező kollektíva tagjai egyfajta misszióként élik meg a színpadi performaszaikat, amelyekben Ők is és a közönség tagjai is megújulnak, újjászületnek.



A Hari_drama tagsága között olyan arcokat találunk, mint Mushu Israel vagy Stanfel Péter, akik mellett 11 kipróbált zenész alkotja a banda magját. Minden koncertünk azonban más - és unikális, így azon sem lepődhet meg senki a közönségben, ha akár egy tucatnyi vendég is szerepet kap egy-egy estén.



Épp ez a lényege és az ereje a Hari_drama kollektívának. A saját szavaikkal élve: "Felejts el Mindent. Közeleg a tél, egyre nagyobb a feszültség, akár az utcán, akár a munkában akár otthon. A felejthetetlen hari_drama kirángat az elmédből, s minden hétköznapi viszályt kicsomagol szürke átkos burkából, kiengedve a liminális csodát mely benne rejlik. " - Ezzel az ars poeticával várnak egy kitörölhetetlen estére az Akvárium Kishallba, december 27-én este!



Hangolódj már most a koncertre, a produkció David című szerzeményével:



