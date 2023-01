Eros Ramazzotti Budapesten lép fel 2023-ban - jegyek itt Eros Ramazzotti megkérdőjelezhetetlenül az egyik legsikeresebb előadó olyan dalokkal, amelyek beleírták magukat az olasz zenei törénelembe és a világ minden pontján ismertté váltak. 2023. április 19-én újra hazánkba látogat, a Budapest Sportarénába! Jegyek a budapesti koncertre



EROS RAMAZZOTTI visszatérését mi más jellemezhetné, mint nagyszerű stílus és világraszóló hatás. Négy évvel az utolsó stúdió albumának megjelenését követően fedi fel új és izgalmas projektjének nevét és megjelenési dátumát, amely EROS és a VERTIGO/EVENTIM együttműködésnek egyik meghatározó lépcsőfoka.



Az új album, a BATTITO INFINITO 2022. SZEPTEMBER 16-tól kapható a Capitol Records Italy gondozásában, a Vertigo/Eventim Live International licence alatt. Az album június 10-től előrendelhető, és ezzel egyidőben jelenik meg minden digitális platformon és rádióban az album első kislemeze, az AMA, ami egy olyan rekordokat döntögető énekes-dalszerző megújult művészi identitásának kinyilatkoztatása, aki több mint 35 éves pályafutása során 70 millió lemezt adott el, és több mint 2 milliárd streamet gyűjtött világszerte.



A BATTITO INFINITO egy olyan átfogó nemzetközi projekt, amely a lemezkiadást és az új világkörüli turné munkálatait összevonta. A WORLD TOUR PREMIERE dátumainak közzétételét követően EROS június 9-én jelenti be a BATTITO INFINITO WORLD TOUR-t is. Ennek producere a Radiorama, RAMAZZOTTI tulajdonában lévő, Gaetano Puglisi által vezetett üzleti vállalkozás, és szervezője a CTS Eventim nemzetközi csoporthoz tartozó Vertigo. A lenyűgöző élő show 2022 szeptemberétől 2023 májusáig a világ legfontosabb városaiba viszi el EROS-t, hogy rajongói táborával közösen, élőben ünnepelhesse az új lemez megszületését.



"Úgy gondolom, hogy egy koncert a legjobb módja annak, hogy megünnepeljük a hamarosan megjelenő új dalokat. Mindent beleadtam, ott voltam az album születésének minden egyes percében, ügyeltem az arányokra és a kis nüánszokra. Ezért a koncert minden egyes percében ott lesz egy kis darab belőlem és a történetemből. Alig várom, hogy újra találkozhassak a rajongóimmal, mert hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy szembenézzek ezzel a komplex érzéssel, és újra elkezdjünk zenélni. Együtt." - Eros Ramazzotti



Június 10-én érkezik a BATTITO INFINITO néven futó zenei fejezet első darabja: az AMA című kislemez, amely egyben az egyik legkedveltebb, nemzetközileg elismert olasz művész visszatérését is jelenti. Az AMA az egyetemes szeretet üzenete, a szabadság himnusza, felhívás arra, hogy szeress úgy, ahogy akarsz, korlátok, határok és akadályok nélkül, és hogy ünnepeld ezt az érzést annak minden formájában és aspektusában. EROS RAMAZZOTTI mélyen érintett volt a produkció megszületésének minden apró részletében és mozzanatában, hogy egy olyan dal születhessen, amely már most sláger, készen arra, hogy együtt énekeljük vele.



Az AMA, a BATTITO INFINITO című album, valamint EROS sikeréhez hozzájáruló egyéb jelentős dalok mind szerepelnek majd a WORLD TOUR repertoárjában, amely - a sevillai, agrigentói, veronai, athéni és caesareai előbemutatók után - 2022. október 30-án Los Angelesben veszi kezdetét. Az első koncerthelyszínek Észak-, Közép- és Dél-Amerikában lesznek, majd a turné 2023. februárjától májusáig további 10 olaszországi dátummal érkezik Európába.



Jegyek a budapesti koncertre [2023.01.13.]

