Nagyszabású életmű koncertre készül MÁZS Márciusban ünnepelte 50. születésnapját Mészáros Árpád Zsolt. Ebből az alkalomból május 4-én, az Erkel Színház színpadán ad nagyszabású, zenekaros koncertet pályatársai körében a népszerű musical színész. A magyar musical játszás egyik legnépszerűbb és legtöbbet foglalkoztatott színésze idén lett 50 éves. Ennek apropóján barátaival, pályatársaival nagyzenekaros, a pályáját felelevenítő, exkluzív koncertre készül. Az ünnepi estét május 4-én az Erkel Színházban rendezik meg. MÁZS nem lesz egyedül ezen az koncerten, olyan kiváló musical sztárok gyűrűjében lép majd színpadra, akik partnerei voltak az elmúlt években. Fellép – többek között – Janza Kata, Siménfalvy Ágota, Szinetár Dóra, Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi. Érkezik még Dolhai Attila, Kerényi Miklós Máté, Kocsis Dénes, Miller Zoltán, Serbán Attila, Szabó P. Szilveszter, Szerényi László és Vastag Csaba is.



A koncertet 14 fős szimfonikus zenekar, 6 tagú rock banda kíséri valamint 32 fős kórus és 2 tánccsoport teszi színesebbé. Az este folyamán felcsendülnek a legnépszerűbb musical slágerek, a művész a legsikeresebb szerepeiből válogat. A Mozart!, a Rudolf, a Rómeó és Júlia közismert dalai mellett számos meglepetés dal is elhangzik. Mészáros Árpád Zsolt egy iskolai lógás apropóján került a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ahol eleinte kisebb prózai szerepeket kapott, majd fokozatosan menetelt az egyre nagyobb feladatok irányába. Egy sérülés rehabilitációja közben kezdett el énekelni tanulni, Miller Zoltán hatására, aki a televízió képernyőjén keresztül volt rá nagy hatással. Több vidéki színházban is játszott, mielőtt 2002-ben a Budapesti Operettszínházhoz szerződött. Itt kapta meg a Mozart! musical címszerepét, ami meghozta számára az országos ismertséget és sikert. Ezután nem volt megállás, sorra jöttek a musical és operett főszerepek.

MÁZS a születésnapján jelentette be, hogy 21 év után megválik anyaszínházától és a jövőben máshol folytatja.



Énekesként három lemeze is megjelent, melyeken a musical dalok mellett saját szerzemények is szerepelnek. Színházi szerepei mellet rendszeresen feltűnik különböző televíziós sorozatokban.



MÁZS sokoldalú művész, szakmai életútja felöleli a magyar és nemzetközi musical irodalom kiemelkedő alkotásait csakúgy, mint a legnépszerűbb operett előadásokat. Felejthetetlen este elé néz, aki részt vesz a MÁZS 50 koncerten.



