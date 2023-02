Összművészeti programsorozatot rendeznek Veszprémben és a régióban Huszonöt ország 29 városa mutatkozik be Veszprémben és a Balaton régióban az InterUrbán című, egész éven át zajló összművészeti rendezvénysorozatban, amelyet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programsorozat részeként rendeznek meg. A 150 programot felvonultató rendezvény kéthetes váltásokban mutatja be a résztvevő városok kultúrájának egy-egy szeletét - közölte keddi sajtótájékoztatóján Jávor Kata, az InterUrbán projektvezetője. Mint elmondta, az 50 héten át tartó programsorozatot a litvániai Kaunas bemutatkozása nyitotta meg néhány hete, amely tavaly viselte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Mike Friderika, a VEB2023 EKF programfejlesztésért felelős igazgatója kiemelte, hogy a bemutatkozó városok között tíz olyannal is megismerkedhet a közönség - például Sevillával és Kingstonnal -, amely az UNESCO Zenei Városok hálózatának a tagja. Emlékeztetett arra, hogy Veszprém - egyetlen magyar városként - 2019-ben nyerte el az UNESCO Zenei Város címet.

A koncertek között lesz autentikus flamenco, zöld-foki szigeteki batuque és lengyel jazz is - tette hozzá.

Mike Friderika elmondta, hogy a bemutatkozó városok között lesz Genf és a kanadai London is.



Ez utóbbi szülöttje Sam Maggs, több bestseller, képregény és videojáték írója, akivel kedden találkozhatnak Veszprémben az érdeklődők. Sam Maggs a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a képregények minden nemzet számára üzenettel bírnak, saját munkáiról pedig úgy nyilatkozott, hogy fő mondanivalójuk az ember jóra való képessége. A Veszprém-Balaton 2023 weboldalon közzétett program szerint szintén a kanadai Londonból érkezik a The Pairs folk-pop együttes, amely február 24-én mutatkozik be a veszprémi közönségnek a Papírkutya Kultúrbisztróban. Február 25-én Kapolcson, másnap pedig Káptalantótiban lép fel a svéd születésű, Kanadában élő Sarah MacDougall énekesnő.



Márciusban mutatkozik be Temesvár, amely szintén idén viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet. Március 2-án a temesvári Perkucigo koncertszínház előadását láthatják a nézők a Magyarpolányi Pajtaszínházban, másnap Veszprémben Alira Mun és a Raklap együttes ad koncertet. Március 9-én szintén Veszprémben Radu Pieloiu dobos szólóprojektjét, az Acetobát láthatják az érdeklődők, két nappal később pedig a RemixID videók, élő tánc és remixek segítségével dolgozza fel egy többéves etnográfiai kutatás anyagát és a Bánát 12 nemzetiségének hagyományait, egyfajta "mozgó emlékművet" hozva létre Temesvár multikulturális múltjáról és jelenéről.



A program szerint szintén márciusban mutatkozik be Katowice és Liverpool, majd áprilisban Bologna és Újvidék következik. MTI [2023.02.14.]

