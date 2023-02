Érkeznek a Zorán Aranyalbumok A koncerteken gyakran játszott, jól ismert kedvencek mellett, ritkán hallott gyöngyszemek, ritkaságok is helyet kaptak az összeállításban. Öt évtized legjobb dalait tartalmazza a március 18-án megjelenő két dupla CD, mely Zorán 1974 és 2020 között, a Hungaroton és a Universal kiadónál készült felvételeiből válogat. A koncerteken gyakran játszott, jól ismert kedvencek mellett, ritkán hallott gyöngyszemek, ritkaságok is helyet kaptak az összesen négy korongon szereplő 70 dal között.



Zorán Aranyalbum 1974-1993 2 CD A – 72:23 Vásott éjek 3:57 – Kislemez 1974

Könyörgés 2:53 – Kislemez 1976

Az legyél, akinek látszol 2:40 – Kislemez 1976

Egészen egyszerű dal 2:58 – Zorán I. 1977

Addig jó nekem 3:11

Amikor elmentél tõlem 4:39

Kiáltás 6:26

Nekem nem elég 2:21

Apám hitte 6:42

Üzenet 3:47 – Zorán II. 1978

Mi kéne még? 3:53

Valahol mélyen a szívemben 2:35

Romantika 3:18

Adj valamit 2:19

Gyönyörû szép álom 5:04 – Zorán III. 1979

Mit nekem 3:58

Vasárnap délután 5:41

Így is jó 6:01 B – 72:41 Játssz még 4:35 – duett Kovács Katival 1982

34. dal 4:39 – Tizenegy dal 1982

Az ünnep 3:49

Hadd legyen 3:42

De nincs béke (Sed non est pax) 2:55

Ne várd a májust 3:40

Hozzám tartozol 3:18

Számíthatsz rám 3:59 – Moziklip c filmbeli változat 1987

Szép holnap 4:55 – Szép holnap 1987

Ahogy volt, úgy volt 5:10

Szép Júlia 4:38

Hé, ‘67 3:16 – (duett Kern Andrással)

Örökség 4:35

Esõ elõtt, esõ után 3:12 – Az elmúlt 30 év… unplugged koncert 1993

Volt egy tánc 6:02

A szerelemnek múlnia kell 5:10

Boldog idõ 4:46



Zorán: Aranyalbum 1994-2020 2 CD

1 CD – 73:17

Emlékek bálja – Majd egyszer 1995

Élet tanár úr

Száz évig élünk

Hajózni kell

Majd egyszer…

Kell ott fenn egy ország – Maxi Single 1994

Több mint félszáz év – Zorán 1997

Jó így

Hová megyünk?

Szeretlek

Táncolj, csak táncolj

Kék asszony – Hozzám tartozol 1998

A színfalak mögött – Az ablak mellett 1999

Úgy volt (duett Presser Gáborral)

A hídon

Szerenád

Sohase higgyetek a szemeteknek – Így alakult 2001 2 CD – 75:57

Mondd, hogy mindig…

Nincs más

A körben – Maxi Single 2004

Üres bölcsot ringat a Hold fénye

A nő

Penitencia – Közös szavakból 2006

Alszol a vállamon

Harminc (tercett Sztevanovity Dusánnal és Presser Gáborral)

Hiába vársz

Csak a szerelem

Magyarország – 34 dal 2009

Törjön a csend – Körtánc Kóló 2011

Ballada a mamákról

Még mindig

Kóló

Ederlezi – Egypár barát duettek 2013 (duett Rúzsa Magdolnával)

Nincsen kedvem – Aréna koncert 2020 (stúdió felvételek)

