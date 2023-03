"Olyan nagyok akarunk lenni, amennyire csak lehet" - Interjú a Sherlocks frontemberével Több millió Youtube megtekintés, Spotify hallgatottság, nemzetközi fesztiválok nagyszínpadai, közös turnék Liam Gallagher-rel, a Kings of Leon-nal és számos világsztárral. A brit The Sherlocks kétségkívül az elmúlt évek egyik legnagyobb dobása Egyesült Királyságnak a gitárzene világában. Sirens címmel jelent meg a legújabb sláger, amelyről épp a tegnapi BBC Radio 1 premier után mesélt nekünk Kiaran, a zenekar frontembere. Hé srácok! Nagy öröm számunkra, hogy új dalotok megjelenéséről beszélhetünk. Az elmúlt években fantasztikus sikereket értetek el Angliában és nemzetközi szinten egyaránt. Hogyan indultak az idei év? Mik a terveid 2023-ra? Igen, az idei évet nagy lendülettel kezdtük! Bejelentettünk egy új albumot, a „People Like Me & You”-t, amely augusztus 11-én jelenik meg, valamint egy új kislemezt is „Sirens” címmel. A közönség reakció őszintén lenyűgözött minket, és most már csak arra vágyunk, hogy visszatérjünk a turnéra és nyomjuk el az új dalokat! Az év végén nagy brit turnénk vár ránk, majd lehet visszatérünk Európába. Közben pedig írunk folyamatosan új dalokat és fel is vesszük Őket. Az új dalotok0, a „Sirens” igazi energiabomba. Ahogy az ember hallgatja a lemezeiteket, azt látja, hogy egyik albumról a másikra megújultok, miközben megőrzitek a jellegzetes The Sherlocks hangzást is. Milyen lesz a negyedik album? Milyen dalokat írtatok? A rajongók őszintén szólva minden tőlünk telhetőt megkapnak ezzel a lemezzel. Vannak együtténeklős aréna dalok és vannak slágeres “himnuszok” is. Minden dalt nagyon szeretünk és monumentálisnak próbáljuk megírni, hogy nagyon jó refrénje legyen. Ez a lemez tele van jó erős refrénekkel, amelyek megtölthetik a több ezres helyszíneket akik visszaénekelnék őket nekünk! Kétségtelenül ez az eddigi legerősebb albumunk! Ebben száz százalékig biztos vagyok! Milyen volt a közös munka a produceretekkel? Igen, nagyon jól éreztük magunkat! Al egy nagyszerű srác, két lábbal jár a földön és öröm volt vele lemezt készíteni. Évekkel ezelőtt az első albumunk előtt dolgoztunk már vele, és csináltunk vele egy számot, onnantól kezdve mindig tudtuk, hogy a jövőben valamikor vele fogunk albumot készíteni. Ez volt a tökéletes alkalom, hogy végre összejöjjön, mivel a covid miatt egy ideje már nem készített egy teljes albumot zenekarokkal. Szóval mindketten nagyon izgatottak voltunk, hogy bemehettünk a stúdióba és belemerülhettünk a dalokba! Nagyon jól éreztük magunkat! Néhány napja bejelentésre került a brit turnétok, ahol az Egyesült Királyság legendás, nagyszerű koncerttermeiben játszotok majd az idei ősz folyamán. Számíthatnak a rajongóitok egy európai turnéra ezután? Igen, hiszen nagyon szeretünk Európában játszani! Mindig jól fogadnak minket és ami még fontosabb, az emberek nagyszerűek! Szeretünk elmenni egy másik országba, találkozni a rajongókkal és egyszerűen csak élvezni ezt az egészet, megélni a pillanatokat. Tehát igen, mindenkit kérek, hogy tartsa a fél szemét a közösségi média oldalainkon és hamarabb érkezünk, mint gondolnátok! Egyre több rádió kezdte el játszani a dalaitokat Magyarországon is. Terveztek magyar koncerteket az idén? Még nem vagyok benne biztos, de minden bizonnyal szívesen eljutnánk végre Hozzátok! Mindenhol lehetőség van szerintem számunkra, mert abszolút úgy érezzük, hogy egy nemzetközi banda vagyunk, így a világ minden részén azt hiszem jelenthetnek valamit a dalaink Olyan nagyok akarunk lenni, amennyire csak lehet, és minél több emberhez szeretnénk eljutni, amint csak lehet! Az interjút a The Sherlocks frontembere, Kiaran Crook adta. Sirens videoklip:



