Szélcsend - Érkezik a Follow The Flow új dala Még meg sem jelent, máris TikTok-trend a Follow The Flow új dala Tizenkét óra alatt már egymillióan látták, két nap alatt majdnem 250.000 lájkot kapott TikTokon az a videó, amelyben először hallható a Follow The Flow hamarosan megjelenő albumának első dala. Szakács Gergő a 4-es metrón, egy mini flashmob keretében mutatta be a Szélcsend című szám refrénjét – hangszeres kíséret nélkül, kórus segítségével.



A performanszról videósorozat is készült – ennek első darabja örvend máris elképesztő népszerűségnek TikTokon.



A kisfilmben jól látszik, hogy a metrón utazók először meglepetten figyelik Gergő produkcióját, aztán fülig érő szájjal kezdték videózni, amit hallanak. Az máris egyértelmű, hogy a Szélcsend újabb közönségkedvenc lesz: már terjednek a különböző reakcióvideók.



A sorozat következő epizódjai érkeznek az együttes TikTok-oldalára, annyit elárulhatunk: a Szélcsend minden szerelvényen nagy sikert aratott.



A Follow The Flow új albuma májusban érkezik, a lemezbemutató koncert május 23-án lesz a Budapest Parkban.



Nézd meg a Tik-tok videót. [2023.03.21.]