Májusban Gidó '70 - Best of hard rock koncert a Barba Negrában Gidó '70 - Best of hard rock címmel rendeznek koncertet május 20-án a csepeli Barba Negrában. Az estén Gidófalvy Attila nemrég betöltött kerek születésnapjához kapcsolódva a stílus számos népszerű hazai alakja fellép. Az elsősorban a Karthago együttes billentyűseként ismertté vált, de az elmúlt évtizedekben a Beatrice, a Fáraó, a KGB és a Cik-Cakk Company tagjaként is játszott zenész, multihangszeres, énekes vezetésével egyedülálló produkciót láthat május 20-án a közönség - közölte a szervező H-Music Hungary kedden az MTI-vel. A színpadon három Hammond orgonán csendülnek fel a hard rock nagy slágerei, a Uriah Heep, a Led Zeppelin, a Deep Purple, Jimi Hendrix, a Cream, Spencer Davis, a Black Sabbath, a Troggs, a Steppenwolf, a Kings, a Grandfunk és az AC/DC klasszikus dalai.

"A másfél órásra tervezett koncert címe nemcsak a koromat jelzi, hanem a várható műsort is. A hetvenes, illetve a nyolcvanas és a kilencvenes évek legnagyobb külföldi hard rock nótáit játsszuk el, egyetlen magyar zenekarként az Omegától a Tízezer lépés is elhangzik, hiszen most is meg fogunk emlékezni a már eltávozott kollégákról" - idézte Gidófalvy Attilát a közlemény.



Gidó partnere lesz a koncerten Zeffer András (Mobilmánia, RockBand) és Jankai Béla (Triász, B52) billentyűs, Takáts Tamás (Karthago, TTBB, iLand) énekes, Kiss Zoltán Zéro (Karthago, Gidó és a Fáraó) basszusgitáros, Donászy Tibor (Mobilmánia, Zártosztály) dobos, ifj. Gidófalvy Attila (Gidó és a Fáraó) és Németh "Power" Sándor (Power) gitáros. Vendég a B'Xenon Band. MTI [2023.03.24.]

