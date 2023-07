Pénteken kezdődik a 32. Művészetek Völgye Fesztivál Július 21-én, pénteken kezdődik a 32. Művészetek Völgye; a fesztivál tíz napon át összesen 2200 programmal, koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi programokkal, jógával, workshopokkal és biciklitúrával is várja a közönséget Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. A közönség a nagyszínpadon túl is találkozhat a fellépőkkel, akik csatlakoznak egy zenés- vagy versimpróhoz, workshopot tartanak, beülnek egy beszélgetésre, fellépnek akusztikus formációban és mesét olvasnak a gyerekeknek - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, idén is igazi művészeti seregszemle lesz a fesztiválon, sok fesztiválkedvenccel, ünnepelnek jubileumokat, teret kapnak az ifjú feltörekvők és lesz olyan zenekar is, akitől itt búcsúzhat a közönség.



A Művészetek Völgyében a reggel indulhat jógával, biciklizéssel vagy a környék felfedezésével, napközben a látogatók beszélgetéseken, kézműves foglalkozásokon, színházi és irodalmi programokon vehetnek részt.

A Harcsa Veronika Udvarban interaktív énekes workshop várja minden nap az érdeklődőket, a Tűzoltószertár Élő Galériában a kiállítás és a művészetterápia kapcsolódik össze, az Analóg Udvarban a fotózás rejtelmeit ismerhetik meg a látogatók, a LEMangUria Kreatív Mozgásudvar a testet és a lelket is átmozgatja.



Az Ősök Háza, a Tarisznya Evangélikus Udvar és a LéleKzet Református Udvar gondolatébresztő beszélgetésekkel várja a résztvevőket, míg a Művészetek Zöldjében a kitelepült környezetvédelmi szervezetektől a fenntarthatóságról tanulhatnak játékokkal, workshopokkal és túrázni is innen indulhatnak a fesztivál látogatói. Emellett a kreatív alkotó és irodalmi foglalkozások megtalálhatók a Poket udvar és a Lőtér programjai között is.



A fesztiválon futóversenyen is megmérettethetik magukat a résztvevők, míg a Cirque du Tókertben minden nap más trükköt leshetnek el a Firebirds társulat tagjaitól. A helyi ízeket és különlegességeket is megismerhetik a látogatók és kézművesek portékáiból válogathatnak.

A Művészetek Völgyében a könnyűzene mellett tere van a komoly- és klasszikus zenének, a folknak, a világzenének és a dzsessznek is. A Panoráma Színpad fellépői között van a Quimby, a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, a Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif, a Carson Coma, a Bëlga, az Aurevoir., a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, az Irie Maffia, a hiperkarma, a Margaret Island, a Lóci Játszik és a Vad Fruttik.

Taliándörögd új zenei helyszínén, a Lőtéren többek között a Hundred Sins, a Cloud9+, a Cari Cari, a Slagwerk den Haag, az Anima Sound System, a Mörk és a Middlemist Red lép fel.

A Cirque du Tókertben a csillagos ég alatt hallható Zorán, Dés László, Kern András, a Magyar Állami Operaház és a Danubia Zenekar koncertje, de több újcirkuszi és kortárstánc produkció is látható lesz.



A kapolcsi római katolikus templomban játszik többek között Szokolay Dongó Balázs, hallhatók a Weiner-nap alkalmával a Weiner Leo Zeneiskola ifjú tehetségei, valamint fellép a Budapesti Vonósok Kamarazenekar és a Danubia Zenekar Brácsa együttese is, míg a vigántpetendi templomban a Papageno Klasszikban minden nap egy új zeneszerzőt ismerhetnek meg a nézők a fellépők segítségével.

A Kőbánya Udvara idéntől a Póka Udvar nevet viseli továbbvíve Póka Egon zenei örökségét. Ennek megfelelően teret kapnak az ifjú tehetségek és a legendák is: itt játszik többek között a godfater., a The Pontiac, Áron András & The Black Circle Orcheastra és az idén 20 éves PASO. A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) támogatásával létrejött helyszínen napközben PIM buszmegállóval és az Alkotóművészeti Igazgatóság művészeti programjaival várják a látogatókat.



A tavaly debütált Petőfi Udvar nevéhez híven az idén 200 éve született költő előtt tiszteleg, így az udvarban megjelenik minden, ami Petőfi. Irodalmi és alkotóművészeti programokkal, kiállításokkal várják az érdeklődőket, bemutatva a PKÜ munkásságát. A Hajógyár színpadán lépnek fel a Hangfoglaló Program támogatottjai, valamint az Aranyakkord, a Fiúk, a Belau, Bérczesi Róbert, a Pandóra Projekt, Lil Frakk és Sisi is.



A taliándörögdi Világzene Udvarban Palya Bea és zenészei, a Kerekes Band, a Besh o droM, a Cimbaliband, a Góbé, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, míg a Hagyományok Háza FolkUdvarban többek között a Naszály és a Fonó zenekar is fellép, emellett lesz tánctanítás, zenés népi kvíz és folkkocsma is.

A Harcsa Veronika Udvar a dzsessz és társműfajai bázisa, ahogy a Magyar Jazz Szövetség udvara is a dzsesszrajongóknak szól, emellett az idén Kapolcson lesz a Magyar Jazz Ünnep is.



A Művészetek Völgyében a közlekedést az idén is a fesztiválkarszalaggal ingyenesen használható Csigabusz segíti a települések között. A fesztiváljárattal Tapolca és Veszprém is könnyen elérhető. MTI [2023.07.20.]