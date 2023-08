Képgalériák • TNT Budapest Park 2023 Megnéztük a TNT együttes koncertjét a Budapest Parkban - fotókkal A péntek éjszakai óriási vihar után szombatra is nagy esőt jósoltak, így valóban kockázatosnak tűnt szabadtéri koncertre menni. Facebook-kommentek szerint sokan el sem mertek indulni, pláne nagyobb távolságból, mert féltek a leszakadó fáktól és egy esetleges pániktól. A Ticketswapen 2-3 ezer(!) forintért mentek az eredetileg 7 ezer forintos jegyek, annyian eladták volna őket... Dobrády Ákos és a Budapest Park is megszólalt a témában, mely szerint esőben is megtartják a koncertet, viharra viszont nem számítanak... Amikor este hatkor eleredt az eső, mi sem sok esélyt adtunk ennek a koncertnek - de aztán hétkor elállt. A TNT előtt Sub-Bass Monster volt az előzenekar, akit utoljára évekkel ezelőtt láttam Pestlőrincen a Bókay-kertben. Akkor éppen technikusa sem volt, egyik kezében mikrofonnal, a másik kezében távirányítóval lépett fel és ő maga indította el a zenei alapokat a rappeléshez. Ehhez képest most fullos élő zenekara volt, a szokásos szerénysége viszont megmaradt, és szimpatikus, klassz műsort adott. A TNT koncert elejére se eső, se tömeg nem volt. Úgyhogy aki bevállalta a kockázatot, tulajdonképpen jól járt azzal, hogy egyszerre lehetett közelről látni a koncertet és táncolni, nem volt a telt házas bulikra jellemző tömeg. A műsor a szokásos, profi és jó hangulatú előadás volt, másfél órán át végig nagy slágerekkel, profi zenészekkel, akikhez az Arénában megismert fúvósok is csatlakoztak. Inti szokás szerint néha énekelt, néha kongázott, Ákos pedig kétszer is leült zongorázni. A lassabb slágerekre összebújtunk az esőkabátok alatt, a gyorsabbakra pedig tomboltunk. TNT Budapest Park 2023 képekben - klikk a fotóra Fél tízre már bőven szakadt az eső ismét, és arra vártunk, hogy Ákos Instagramon tett ígéretének megfelelően fognak-e a TNT tagjai velünk együtt ázni. És igen, becsületükre legyen mondva, a koncert vége felé lejöttek az első sorhoz énekelni - és megázni… A műsor szokás szerint a Titkos üzenettel és Bolond, aki sír című egykori gigaslágerrel, háromnegyed tíz körül ért véget. Sokakat a szakadó eső még ekkor sem riasztott el attól, hogy a Parkban bulizzanak tovább... Reméljük, hogy szerencsésebb időjárással, de a Parkban tovább pörög a nyár, és csak augusztusban lesz Szabó Balázs Bandája, Honeybeast, Ruzsa Magdi, T. Danny, Brains, Blahaluisiana, Quimby és Parádé Remember és On the Low All Gang - mindenki megtalálhatja a számítását. Bővebb információk szokás szerint a Park honlapján (https://www.budapestpark.hu/) és Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/budapestpark) olvashatók. Tóth Noémi [2023.08.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.08.08.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu