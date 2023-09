Eurojackpot Szuperkoncert 2023: Extra produkciókkal készülnek az fellépők Extra produkciókkal készülnek a szeptember 23-án, szombaton, a Puskás Aréna Szoborparkban rendezendő Eurojackpot Szuperkoncert fellépői, a ByeAlex és a Slepp, valamint a Halott Pénz pedig idei utolsó budapesti fellépésére készül - tájékoztatták a szervezők az MTI-t pénteken. A zenekarok pirotechnikai show-val egészítik ki a koncertet, a Halott Pénz 7 tagú zenekara pedig egy 8 fős kórussal is kiegészül a színpadon. Az Eurojackpot Szuperkoncerten először cseréli a dj pultot zenekarra a dj-producer, DR BRS - áll a közleményben. A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a Szerencsejáték Zrt. ötödik alkalommal rendezi meg egyik legnagyobb, ingyenes programját, és a már korábban bejelentett énekesek, Király Linda, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Biga és Kozsó mellett a színész-énekes Veréb Tamás, valamint a 2021-es Szuperkoncert egyik fellépője, Lotfi Begi is ott lesz az idei rendezvény színpadán.

Mint írták: különleges pirotechnikai showelemek, valamint 130 hangszóró, több mint százezer wattnyi hangtechnika, mintegy 300 négyzetméternyi színpad, és közel ugyanennyi ledfal, kivetítő gondoskodik arról, hogy az utolsó sorban állóknak is a legjobb koncertélményben lehessen részük.



A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a nemzeti lottótársaság ingyenes eseményére a vonattal, illetve autóbusszal érkezők idén is 50 százalékos kedvezményben részesülhetnek a MÁV-START és a GYSEV Zrt. vonatain, valamint a Volánbusz Zrt. helyközi járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.



További információ a https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu/ weboldalon, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain érhető el. MTI [2023.09.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.16.]

gazda szolgáltatás [2023.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu