Amerikai díva a Riviérán - Udvaros Dorottya is színre lép a Rebeccában Kossuth-díjas művész, a Nemzet Színésze is erősíti a Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca-bemutatójának szereplőgárdáját. Udvaros Dorottya Mrs. Van Hopper szerepében lép színpadra Béres Attila rendezésében, hazánk legnagyobb színpadán. Színházi és filmszerepekben nyújtott feledhetetlen alakítások, méltán odaítélt elismerések sora fémjelzi a csodálatos Udvaros Dorottya színészi pályáját. Munkásságát 1983-ban Jászai Mari-díjjal, 1990-ben Kossuth-díjjal, 2022-ben a Magyar Filmakadémia életműdíjával is kitüntették. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Budapest díszpolgára, akinek 2023-ban a Nemzet Színésze elismerést is odaítélték jeles pályatársai. Hazánk egyik legfoglalkozatottabb művésze újabb és újabb izgalmas projektjei között elfogadta a Rebecca alkotóinak felkérését is, és Mrs. Van Hopper szerepében csatlakozik Sylvester Lévay és Michael Kunze musicaljének sztárgárdájához.



A kiváló művész két alkalommal már fellépett a Dóm tér csillagtetős színpadán, és kifejezetten kedves emlékeket őriz az itt megélt színpadi és azon kívüli pillanatokról: „Ugyan nem a Szabadtérin készült, de az Operettszínházzal vendégprodukcióként játszottunk ott néhány Abigélt. Imádtam, hogy mennyire szerették a nézők azt az előadást! Együtt laktunk Csonka Picivel egy közös bérlakásban, és Pici bérelt egy biciklit, azzal közlekedtünk a városban, ez is nagyon-nagyon jó élmény volt nekem.” 2013-ban egy, a Dóm téren idén is látható ikonikus zenés darab korábbi színrevitelében szerepelt: „Volt egy István, a király is, amelyben Saroltot játszottam, ezt ott mutattuk be a Szabadtéri Játékokon. Nagyon jól sikerült előadás volt, fantasztikus szereposztással, amelyet szintén nagyon-nagyon szerettek a szegedi nézők” - idézte fel Udvaros Dorottya.

A színművész hozzátette, különös figyelmet érdemlő, fontos játszóhelynek tartja a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ahol az őrzésre érdemes színházi hagyományok és a kortárs folyamatok találkozására is mindig adódik alkalom: „A Szabadtéri Játékok az egyik legnagyobb múltú esemény Magyarországon nyaranta, minden évben érdemes odafigyelni, hogy Szegeden milyen előadások lesznek, ez a színházi életünknek mindig egy fontos időszaka és helyszíne. Szeged csodálatos város, boldogság minden nap, amit ott lehet tölteni!" Legutóbbi szabadtéris előadása után kilenc évvel ismét zenés szerepben láthatja a Fesztivál közönsége az összetéveszthetetlen hangú művésznőt. Ráadásul Mrs. Van Hopper, a vagyonos hölgy, akinek társalkodónőjeként a Gubik Petra által alakított főhősnő megismerkedhet leendő férjével, a Dolhai Attila-megformálta Maxim de Winterrel, valódi közönségkedvenc: ízig-vérig amerikai dámája üde színfoltja a zömében a ködös Albionban kibontakozó cselekménynek, az elhallgatásoktól terhes, megkövesedett hagyományok közt raboskodó brit úri társaságnak. Minden jelenetben ellopja a show-t, különösképpen bombasztikus szólójával, amely zenei szempontból is külön identitással rendelkezik, az egyik legfülbemászóbb dal a musicalben. Bár csak az első felvonásban örvendezteti meg a nézőket, Mrs. Van Hopper megjelenítése komoly téttel bír: alakja nemcsak lehetőséget teremt a fiatalok találkozására, de ami még fontosabb, ellenpontként szolgál: az ő harsányságához képest fogalmazódik meg „Én" kezdeti jelentéktelensége. A lendületes karakterformálásra alkalmat adó szerep ráadásul az újabb szegedi próbafolyamat és egy kedves alkotótárssal való találkozás okán is örömteli feladat számára: „Alig várom, hogy lemenjünk júliusban Szegedre a Rebeccával! Egy darabig Pesten fogunk próbálni, és csak az utolsó két hétre megyünk Szegedre – ezt a két hetet már nagyon-nagyon várom! Béres Attilával többször is dolgoztunk már együtt, jól ismerjük egymást, és ez biztonságot ad. Még egészen fiatal rendező volt Attila, amikor Pécsen először dolgoztam vele, és nagyon szeretek vele próbálni! Minden közös munkánk remek volt: sikeres előadások születtek, a próbafolyamat nagyon izgalmas vele." A rendező és a színművész, valamint neves alkotó- és játszótársaik közös munkájának eredményeképpen öt alkalommal láthatja a Szegedi Szabadtéri közönsége A Manderley-ház asszonyát feldolgozó, látványos musicalt – július 26-án először a szabad ég alatt!