KYGO show Budapesten

A DJ és producer világsztár, Kygo bejelentette 2024-es világkörüli turnéjának észak-amerikai és európai állomásait. A 26 állomásos turné szeptember 7-én indul Commerce Cityben, majd többek között Boston, Toronto, Chicago, Berlin, Amszterdam és Párizs érintésével december 13-án, Dublinban ér véget. Budapestre november 17-én érkezik a Kygo show.

A legtöbb belépőt eladó dance előadó, Kygo 2018 óta most először indul turnéra, és körbeviszi elképesztő élő show-ját világon. A lenyűgöző, kihagyhatatlan előadás Kygo jellegzetes zongoráját, valamint vonósokat, énekeseket és dobosokat is felvonultat. Előjátszóként Sam Feldt és Klangkarussell csatlakoznak a bulihoz Budapesten.

Az európai fellépésekre belépők elsőként a hivatalos rajongói klub tagjainak elérhetők április 24-én, szerda 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok április 25-én 10 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. A teljeskörű jegyértékesítés április 26-án 10 órakor kezdődik, a budapesti jegyek a livenation és a funcode oldalakon elérhetők. A show-ra VIP-csomagok is vásárolhatók, amelyek prémium jegyeket, színpadi fotózást, VIP Lounge belépési lehetőséget, valamint exkluzív Kygo-ajándéktárgyat és még sok mást is magukban foglalhatnak.

KYGORÓL

Akár a zongora mögött ül a stúdiójában, akár egy teltházas fesztivál főszereplője, Kygo folyamatosan bizonyítja, hogy csodálatos tehetség, előrelátó producer, dinamikus DJ és influenszer szupersztár. A Kyrre Gørvell-Dahll néven született norvég zenész 2013-ban mutatkozott be, és szép csendben a világ egyik legfőbb slágergyártójává vált. Több mint 23 milliárd audio- és videoletöltést halmozott fel, és számos játszási rekordot döntött meg. Kygo legnagyobb slágerei, mint az It Ain't Me (Selena Gomez közreműködésével), a Higher Love (Whitney Houstonnal), a Like It Is (Zara Larsson & Tyga szereplésével), a Lose Somebody (a OneRepublickal), valamint Tina Turner What's Love Got To Do With It és Donna Summer Hot Stuff remixe mindenhol Top10-es slágerlista helyezést, és körülbelül 3 milliárd letöltést értek el világszerte.

2022-ben a Lollapalooza és a Life Is Beautiful fesztiválokon, valamint a teltházas Madison Square Garden és az oslói Ullevaal Stadion fellépései mellett Kygo meglepte a rajongókat negyedik lemeze, a Thrill Of The Chase megjelentetésével. Az album olyan figyelemre méltó kislemezeket tartalmazott, mint a Dancing Feet (DNCE közreműködésével), a Woke Up In Love (Gryffinnel és Calum Scott-tal), vagy a Never Really Loved Me (Dean Lewis szereplésével), amelyek több mint 1 milliárd letöltést gyűjtöttek össze világszerte, az album pedig rögtön a Billboard Top Dance/Electronic Album lista élbolyában debütált.

Idén Kygo folytatja izgalmas együttműködéseit, Ava Max-szel közös Whatever című kislemeze után most már itt a legújabb dal, For Love címmel, Zak Abel & Nile Rodgers közreműködésével.

[2024.04.25.]