A Rebecca statisztáit keresi a Szegedi Szabadtéri Játékok

Leendő statiszták jelentkezését várja a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Fesztivál idei önálló bemutatójába, Sylvester Lévay és Michael Kunze Rebecca című musicalébe keres csoportos szereplőket.

Gubik Petra, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Dolhai Attila, Szaszák Zsolt, Medveczky Balázs, Udvaros Dorottya és még több kiváló színművész mellett léphetnek majd színpadra a Rebeccában, akiket kiválasztanak a Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb, statiszták részére meghirdetett castingja alkalmával. Béres Attila rendezésében, Tihanyi Ákos koreográfiájával, Horesnyi Balázs díszletei között és Velich Rita jelmezeiben a nagyszámú csoportos szereplőre vár majd a feladat, hogy benépesítsék a Daphne du Maurier világhírű regényén alapuló, borzongató történet helyszíneit, a századelő nyugat-európai elitjének világát.

Elsősorban 20 és 40 év közötti férfiak és nők jelentkezését várják a produkció alkotói. Az előzetes tapasztalat megléte nem előfeltétele a meghallgatáson való részvételnek, ellenben előnyt jelenthet a talpraesettség, határozott színpadi jelenlét és a gyors tanulási képesség, férfi jelentkezők esetében pedig a sportos testalkat, megjelenés is.

A felnőtt statiszták mellett magabiztos színpadi jelenléttel, előzetes színházi gyakorlattal rendelkező 6-8 éves kisfiút is keres a produkció.

Mind a gyermek, mind a felnőtt statisztajelöltek egészalakos fényképes önéletrajz beküldésével, a statiszta@szegediszabadteri.hu címen nyújthatják be pályázatukat május 20-ig. A személyes meghallgatásokra május 25-én kerül sor Szegeden; a pontos helyszínről és a kezdési időpontról a szervezők emailben tájékoztatják majd a jelentkezőket.

Azok a statiszták, akik a Tihanyi Ákos koreográfus vezette meghallgatás eredményeképpen, az előadás vezető alkotóinak döntése alapján maguk is részt vehetnek a produkció létrehozásában, a Rebecca szegedi próbaidőszakában csatlakoznak majd a társulat munkájához. Július 10-től előzetes egyeztetés szerinti napi beosztás alapján a Szegedi Nemzeti Színházban próbálnak majd, július 17-ével kezdődően pedig a Dóm téri esti, éjszakai próbákon kell majd részt venniük. Közreműködésükkel összesen öt alkalommal, július 26-án, 27-én, 28-án, augusztus 2-án és 3-án lesz megtekinthető a grandiózus musical.

A produkció alkotói és az előadás szervezői felhívják a reménybeli statiszták - és a gyermekek esetében gondviselőik - figyelmét, csak akkor nyújtsák be jelentékezésüket, ha a megadott próbaidőszakban, beleértve az éjszakai próbákat is, valamint az előadások, illetve esőnapok során rugalmasan, végig rendelkezésre tudnak állni.

A felhívás pontos részletei megtalálhatóak a Szegedi Szabadtéri weboldalán. Az érdeklődők esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban a statiszta@szegediszabadteri.hu elérhetőségen kaphatnak bővebb tájékoztatást.

[2024.05.04.]