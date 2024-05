Russ Budapestre is elhozza "it was you all along" című turnéját

A mai napon a többszörös platinalemezes rapper, Russ bejelentette "it was you all along" turnéjának várva várt európai és brit szakaszát. A turné 16 nagyvárost érint, szeptember 1-jén indul Lisszabonban és szeptember 13-án Budapestre, az Akvárium Klubba is elér. A turnéállomások mellett Russ bejelentette új könyvének megjelenését is.

A harmincegy éves, többszörös platinalemezes rapper, énekes-dalszerző, producer és bestseller-szerző Russ a saját útját járja, a saját tempójában. Russ több, mint 10 éve jelenteti meg dalait, ez idő alatt pedig igencsak terjedelmes zenei katalógust rakott össze, eddig 22 milliárd letöltéssel és 25 millió eladott kislemezzel kiegészítve. Ezáltal bebizonyította azt is, hogy nincs szüksége nagy kiadókra: 2019-ben bekerült a Forbes 30 Under 30 listájára, az Egyesült Államokban és világszerte teltházas aréna-koncerteket ad, jelenleg pedig a világ egyik legnépszerűbb rapperének és gondolkodójának számít. Mint mondja, módszere egyszerű: szeresd és higgy magadban, és dolgozz keményen, bármi is történjen. Az It's All In Your Head című bestseller önsegítő könyvében Russ arra inspirálja az olvasókat, hogy egyéni ritmusukra járjanak, és legyőzzék legnagyobb akadályukat: önmagukat.

Russ pár hetente örvendezteti meg rajongóit új dalaival. 2017-ben megjelent There’s Really A Wolf című albuma immáron kétszeres platinalemez és 84 héten át szerepelt a Billboard slágerlistáján a What They Want és a Losin Control című dalokkal. A Shake The Snow Globe és a Zoo című albumai szintén szerepeltek a Billboard 200-as listán és aranylemez minősítést kaptak.

Russ hihetetlenül hűséges rajongói bázissal is büszkélkedhet, 3:15 (Breathe) című dalát még mindig 700.000-en streamelik naponta, noha a szám eredetileg 2021-ben jelent meg. Russ 2022-ben elindította saját független kiadóját DIEMON néven (amely a Do It Everyday Music Or Nothing rövidítéséből ered) régi munkatársával, Bugus Thompsonnal. Legfrissebb albuma, a Santiago a Billboard 200-as lista 12. helyén nyitott. A lemezen található dalok Russ önelfogadáshoz vezető útját kíséri, az önszeretet megtalálásáról, valamint a mások általi helyeslés keresésének magunk mögött hagyásáról szól. Ezen az albumon Russ beszél a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmeiről is, amelyek a zeneipar megpróbáltatásaival járnak, valamint a független művészként újonnan megtalált szabadságáról is. A kiadvány kíséreteként Russ egy rövidfilmet is megjelentettet, amelyet világszerte 88 moziban vetítettek.

Russ legfrissebb dobása egy kétszámos EP, a That’s My Girl és a Tired dalokkal. A friss szerzeményeket idén még újabbak követik. Russ továbbra is szereti feszegetni művészetének határait és a Strings From Paris közreműködésével rögzített élő zenekari verziókat is megjelentet, mint páldául a 3:15 (Breathe), a Drives vagy a Psycho Pt.2.

A polihisztor művész nem áll meg itt. Russ nemrég jelentette be második könyve érkezését it was you all along címmel, amely a tervek szerint június 4-én jelenik meg a HarperCollins kiadónál. Az IT'S ALL IN YOUR HEAD című bestsellerének folytatásaként az it was you all along az önérvényesítésről, az önismeretről és végső soron az önszeretetről szól. A könyv az elővásárlásokkal azonnal a 8. helyre ugrott az Amazonon, az önsegítő könyvek listáján pedig az 5. helyen nyitott, a Rap & Hip Hop zenész életrajzok között pedig ez a legkelendőbb.

[2024.05.04.]