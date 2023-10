Valami lesz: A társ- és szerfüggőség mélységeibe kalauzol az új klip Új dallal és és első klipjével jelentkezik a hol katartikus, hol meditatív indie rockban utazó Valami Lesz zenekar. Az arizonai és budapesti életérzéseket - és tagokat - is vegyítő csapat ’Are You Able’ című szerzeménye egy párkapcsolat egyik legmélyebb kérdését teszi fel: történjék bármi megjósolhatatlan a jövőben, kitart-e a másik melletted? A dalhoz Szelei Dóra rendezővel (Saya Noé, Ivan & The Parazol, Carson Coma) forgatottak kisfilmet, mely az érzelmi és a szerfüggőség veszélyeit is szemléletesen ábrázolja. A Rekviem egy álomért vagy a Candy című filmek drámai párosait idéző főszereplőket Podlovics Laura és Szabó Sipos Tamás alakítják. “Szerettünk volna egy olyan történetet elmesélni, amiben a két szereplőn keresztül két különböző perspektívából közelíthető meg a feltett kérdés: ‘Are you able to stay?’ A fiatal pár kapcsolatában az érzelmi függőség és a szerfüggőség egymást erősíti, illetve párhuzamba állítódik egymással. Az érzelmek és a szerhasználat addig fokozódnak, ameddig az öndestruktív életforma a kapcsolat töréséhez vezet” – magyarázza a rendező. A Valami Lesz énekes-gitáros frontembere, Ryan Lane egy kis arizonai hegyvidéki városban nőtt fel. Első egyetemi éve után egy véletlen folytán három hetet töltött Magyarországon, ami végleg elrabolta a szívét. Belevetette hát magát az irodalomba, a történelembe és a magyar nyelv tanulásába, mindeközben számos párhuzamot állítva szülőhazájával, mindkét „otthonát” tisztábban megvilágítva. Felfedezéseit két nyelven kezdte el közölni különböző médiumokon keresztül (podcastok, műfordítás, esszék). Majd a zenélés iránti vágya 2017-ben arra késztette, hogy Ádámosi-Sipos Szilárd basszusgitárossal-énekessel megalakítsák a Valami Lesz zenekart. A banda jelenlegi korszaka Mátó Gergő dobos és Katona Bálint gitáros-énekes csatlakozásával indult, 2022-ben. Vintage hangzáspalettájú zenéjükkel a srácok a magyar és az amerikai kultúra metszéspontját kutatják. Mindezt a személyes és kollektív múltjukkal való megküzdés, a jelenük szívfájdalmainak feldolgozása és a jövő lehetőségeinek témáin keresztül. Az ’Are You Able’ 2024 elejére tervezett első nagylemezük előfutára, mely a ’Slowly’, a ’Takes Its Toll’, és a ’Kaleidoscope’ című szerzeményeket követi a sorban. A zenekar a lemezmegjelenés mellett már a következő anyag dalain dolgozik, és persze alig várják, hogy élőben is a közönség elé léphessenek. Addig is érdemes követni a csatornáikat, mert napokon belül mutatnak egy filmszerű director’s cut verziót is az új klipjükből.



Fotó: Komróczki Dia



