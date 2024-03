Spigiboy a zenét és a polgármesterséget is szolgálatnak tekinti A Fáklya Rádió Cool-Túra című adásának vendége volt nemrég Spiegelhalter László, azaz ahogy mindenki ismeri: Spigiboy. Az ismert leveslovas és polgármester örömmel vette Bíró Zsolt műsorvezető invitálását, és egy remek egy órának lehettek fültanúi a hallgatók. Jó hír, hogy az adás visszahallgatható, így kár lenne kihagyni! Mindenki lemezlovasként ismeri Spigiboy-t, s bár annak idején kiválóan kergette a labdát: a kitartás mégis hiányzott belőle ahhoz, hogy labdarúgó legyen. Szerencsénkre, mert talán a pályán nem érte volna el olyan elemi erővel a zene hatása, mint az történt a középiskolában: „Kaptam egy kétkazettás magnót, s elkezdtem zenéket gyűjteni. Nem volt ez annyira könnyű akkoriban, mert vagy a hétfői kívánságműsort hallgattad a Petőfi Rádióban, vagy a Poptarisznyát vasárnap délután, s innen vetted fel ami megtetszett, ami érdekelt. Valamikor itt indult a zene szeretete. Azután a középiskolai kollégiumban megláttam a stúdiót, ami egyből elvarázsolt. A foci révén voltak kapcsolataim, sok lemezt megszereztem, így hamarosan bekerültem hozzájuk, másoltuk a bakeliteket, a kazettákat, amik sokszor külföldről jöttek. Amikor már másodikos voltam, a koleszos bulikat már én csináltam.” – emlékezett vissza a viszonylag gyorsan haladó kezdetekre Spigiboy.



A fiatal srác életét onnantól kezdve pedig a zene határozta meg: kereste és kutatta a zenéket, majd a lemezlovas engedélyt is beszerezte. Spigi egyébként a programozó-matematikus szakmát azért megszerezte némi szülői nyomásra, de soha nem dolgozott benne, hiszen akkoriban már heti három napot diszkózott, majd a zene és a remix-készítéssel is egyre komolyabb foglalkozott. A hőskorban fejlődött szépen fokozatosan, akkor tapasztalt és tanulta meg, hogy ehhez a hivatáshoz hatalmas alázat, kitartás és rengeteg munka kell. S arra is gyorsan ráérzett, hogy egy jó remix nagyon sok formációnak hozhat olyan elsöprő eredményt, amelyek leginkább a klubokban volt mérhető. Onnan pedig elindultak a lemezeladások, a megkeresések, a bandáknak, s persze a Spigiboy bulik iránt is. „Rá kellett érezni, hogy mi az, ami a közönségnek kell: ami könnyed, táncolható és maximálisan szórakozóhelyre való. Emlékszem a Majka TündiBündi remixére, aminek hihetetlenül jó táncos alapja lett, s imádták az emberek. Megtartottuk az eredetit, de egy bulizós alapot tettünk alá. Sok-sok zenésszel dolgoztam, s dolgozok együtt, ez mindig is fontos volt nekem. Persze az online média a mostaniaknak nagyon nagy távlatokat nyitott, már nem azt az utat kell bejárniuk, mint nekünk.”



Erős Attilával gigantikus párost alkottak, hamar megtalálták a közös hangot, rengeteg remixen dolgoztak együtt. A 2000-es évek elején érezték úgy, hogy valami „igazán közöset” is a piacra dobhatnának: a legnagyobb durranásuk pedig a Bonanza Banzai Valami véget ért című dalának feldolgozása lett. Hatalmas sikert el ez a nóta és a klip is, az Erős és Spigiboy párost pedig „szétszedték” a hazai klubok… Ennek már 20 éve, s még mindig felkapják a fejüket az emberek ha meghallják a nevüket, vagy a közös munkákat. S ha már az évek: a zene mellett 10 éve már Vácrátót polgármestere is. De honnan jön egy kiemelkedő DJ életében a településvezetői pálya? Nos, az akkor 16 éves lánya egyik mondata indította el a gondolatait, mert a gyermek egy beszélgetés alkalmával azt találta mondani: ő aztán biztos, hogy nem Vácrátóton képzeli el az életét! De miért nem vonzó egy fiatal számára a település?!



Spigiboy pedig egyre többet gondolkozott, kutatott és érdeklődött a miértek miatt. Mikor megbizonyosodott róla, hogy tényleg csökkent Vácrátót lakossága és mennek el az emberek, akkor eltökélte, hogy ha megkapja a bizalmat, akkor igenis megmutatja: jó fiatalnak lenni a településen, megéri maradni, sőt, beköltözni is! A bizalmat 2013-ban megkapta a helyiektől, Spigi pedig teljesítette, amit vállalt: „Mostanra ott tartunk, hogy az a „gondunk”, hogy miként csináljunk még egy csoportot az óvodában a mostani 5 mellé. Mert akkoriban 59 lurkóra kellett figyelni, most 138-ra kell, s bölcsisből is egyre több van. Ezek boldog feladatok! Úgy tervezem, hogy indulok a mostani választáson is. Nem úgy fogom fel, hogy a települést vezetem, hanem szolgálom azokat az embereket, akik ott élnek… Egy önkormányzatnak az a feladata, hogy a lakosok élétét megkönnyítse.” – mondta őszintén Spigiboy, akivel még számos érdekes téma felmerült, akár a zenével, akár a polgármesterséggel kapcsolatosan.



Persze nem szeretnénk mindent elárulni, sokkal inkább arra bíztatunk mindenkit, hogy hallgassátok vissza a beszélgetést, mert tényleg egy roppant érdekes, sikeres és alázatos embert ismerhettek meg egy kicsit jobban. Bíró Zsolt kérdései pedig ahogy mindig, most is részletesek és izgalmasok! [2024.03.04.]