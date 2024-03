Partylemez a világvégére - Zheani először Budapesten

A provokatív stílusáról is ismert, szókimondó, ausztrál rapper, énekes-dalszerző, Zheani tavaly jelentette meg új, The Spiritual Meat Grinder című lemezét, amely elmondása szerint egy olyan partylemez lehet, amely remekül illene a világvégéhez is. Noha reméljük a világvége még nem jön el, Zheani első magyarországi koncertjén azonban belevethetjük magunkat az énekesnő hedonizmust éltető dalaiba április 20-án, a Turbinában.

Zheani kezdetben modellként és színésznőként dolgozott, majd felfedezte, hogy a zene segítségével is ki tudja fejezni önmagát és érzelmeit, elindítva zenei karrierjét. Az ausztrál rapper szívesen kísérletezik a stílusokkal, a trap, a hip-hop, az elektronikus alapok pont úgy helyet kapnak a zenéjében, mint a durvább metál elemek. Első nagylemeze 2018-ban látott napvilágot, most pedig a tavaly kiadott, The Spiritual Meat Grinderrel indul turnéra.

Zheani 2022-es EP-je, az I Hate People On The Internet egy olyan dallal zárult, amely a nihilizmusban talált vigaszt. "Tudjuk, hogy az élet most nem fair, bébi, ne félj most" - énekelte a We're All Going To Die című dalban. Egy olyan lemez után, amely a viszályból és a gyűlöletből merített erőt, ez egy meglepő fordulat volt - annak elismerése, hogy ha ez a világ valóban baromság, és a jó és rossz emberek számára egyaránt halállal végződik, akkor akár el is fogadhatjuk azt.

A The Spiritual Meat Grinder, Zheani következő mixtape-je, amelyen teljes erővel belemerült ebbe a felismerésbe. A tavaly augusztusban kiadott album egy partylemez a világvégére, amely az élet hiábavalósága felé emeli a kalapját. Hiszen, ha a spirituális húsdarálóban élünk minden átkozott nap, miért ne szórakozhatnánk egy kicsit?

,,Amikor a spirituális húsdarálóban, az abszurd spirálban pörögsz, akkor akár lehetsz egy csodabogár is, és jól is érezheted magad közben" - mondja Zheani. - ,,Ha Szodomában és Gomorrában vagy, és nem tudsz elmenekülni, akár ott is lehetsz a részeges orgián, amikor a tűz és a kénkő elkezd hullani."

A The Spiritual Meat Grinder egy új módot képvisel Zheani számára: az I Hate People On The Internet című lemezzel ellentétben ez a mixtape helyet ad az éteri szinti-popnak, a bordarázós house zenének és a jungle és a drum'n'bass által inspirált kristályos ütemeknek. Zheani úgy írja le az élményt, mint ,,egy buli, ahol feloldod a gátlásaidat, időnként a fürdőszobában bekövetkező mentális összeomlásokkal" - egy elbűvölő, hedonista átvétele Homérosz Odüsszeiájának, amelynek főhőse tomboló bulikon és családi traumákon keresztül küzd azért, hogy hazataláljon.

Fotó: Mik Shida

[2024.03.10.]