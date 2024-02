Megjelent a Giant Rooks új lemeze

A német indie-rock zenekar tavalyi Sziget fesztiválos fellépése után önálló magyarországi koncerttel tér vissza, március 23-án, a Dürer Kertben is bemutatja How Have You Been? című új albumát.

A zenekar 2015-ös megalakulása óta Frederik Rabe (ének), Finn Schwieters (gitár), Luca Göttner (basszusgitár), Jonathan Wischniowski (billentyűs hangszerek) és Finn Thomas (dobok) olyan slágerekkel hódították meg az indie színteret, mint a "Wild Stare" és a "Morning Blue". Debütáló albumuk, a Rookery (2020) több mint 200 millió streamelést gyűjtött össze, és a német albumlisták 3. helyéig jutott. 2022-ben a zenekar kiadta eddigi legnagyobb dalát, a "Tom's Diner"-t, az AnnenMayKantereit-tel közösen, amely világszerte listavezető lett, és több mint 3 milliárdszor streamelték.



A Giant Rooks most folytatja útját a várva várt második albumuk, a How Have You Been? megjelenésével. Az album címe egy egyszerű, de elgondolkodtató kérdést tesz fel, egy mély és őszinte hangot megütve, amely a zenekar fejlődését és érettebb hangzását mutatja. A "Morning Blue", a "Bedroom Exile" és a "Somebody Like You" és a „For You” című számok már korábban megjelentek, február elején pedig végre a teljes album is elérhetővé vált. A 14 számos album könnyedén szövi össze a felemelő dallamokat és a melankolikus pillanatokat, kiváló kísérőzene, hogy velünk tartson 2024-ben, hamarosan pedig Sziget fesztiválos fellépésünk után, ismét megtapasztalhatjuk milyenek a Giant Rooks energikus koncertjei.



A zenekar március 23-án koncertezik a Dürer Kertben.



[2024.02.22.]