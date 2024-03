Kapcsolatok • Radics Gigi • Orfeum, a pesti mulató Bolond ez a város ma éjjel - Radics Gigi koncertje az Orfeumban Április 20-án Radics Gigi és zenekara érkezik az Orfeum színpadára! Gigi, zseniális hangjával, eleganciájával, pozitív erejű dalaival, sodró lendületével egy fantasztikus koncerttel kedveskedik az Orfeum vendégeinek. Az aranytorkú énekesnő, aki a Megasztár 6. évadának emlékezetes győztese volt, több aranylemezzel és platinalemezzel büszkélkedhet, nem mellesleg Michael Jackson producere, Quincy Jones is páratlannak tartja tehetségét és több nyilatkozatában is a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt. "A 2024-es év számomra abszolút a megújulásról szól. Rengeteg mindent szeretnék a múltban hagyni és egy új Radics Gigit bemutatni a színpadon is. Idén az életemben a lányom mellett ismét a zene lesz a főszereplő. A műtétet és az influenzás időszakot magam mögött hagyva szeretnék a legenergikusabban színpadra állni az első nyilvános budapesti koncertemen, mely a patinás Orfeumban lesz" - kezdte a gyönyörű énekesnő. "Tavaly rengeteg minden történt velem, jó és rossz is, de ami fontos, hogy a népszerű táncos műsor segítségével egy vadonatúj oldalamat is megmutattam, tulajdonképpen azt, aki én vagyok a hétköznapokban. Az Orfeumban eddig még sosem koncerteztem, ezért várom ezt az estét nagy izgalommal a zenekarommal együtt és igyekszem sok meglepetéssel készülni. Ráadásul ez lesz az első nyilvános budapesti fellépésem is 2024-ben! Nagyon örülök, hogy végre énekelhetek ebben a csodálatos és különleges kis ékszerdobozban. - folytatta Radics Gigi, akit április 20-án láthat és hallhat az Orfeum közönsége. Egy romantikus tavaszi zenés este Radics Gigivel az Orfeumban, ahol a legszínvonalasabb zenei élmény mellett a kultúra és a gasztronómia is találkozik. Jegyek [2024.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.21.]

