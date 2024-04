Őfelsége a Bor - Borverseny 2024 Különleges eseményre várják az érdeklődőket Újpestre, a Polis Borlovagrend klubjába április 16-án 10 és 20 óra között! Aki szereti, és támogatja az igényes borfogyasztást, ott a helye! A Police Borrend Egyesület több mint 20 esztendeje alakult, bűn- és baleset-megelőzési szakemberek kezdeményezésére. Az alapvető cél a Kulturált Alkoholfogyasztás (ha elfogadjuk ezt a közkeletű kifejezést), növelése volt. Az Egyesület kifejezetten a fogyasztásra, vagyis a Minőségre, a Mértékre és a Fogyasztás Módjára fókuszálva végzi tevékenységét, illetve természetesen ennek a remek nedűnek a nagyközönség felé való bemutatásával, ismertetésével. A borverseny is ezt a célt szolgálja, immáron 24. esztendeje, először Rendőr-Police, majd Koppány László, majd évek óta Borverseny Őfelsége a Bor tiszteletére néven hirdetik. A bírálatra és a versenyt követő Társadalmi zsűrizésre több ezer tétel érkezett a hazai borvidékekről, de Székelyföld, Felvidék és Kárpátalja is képviseltette magát. A versenyek célja nem az, hogy konkuráljon, a számtalan más borversennyel. Persze szakmaiság, náluk is elengedhetetlen, de vallják, hogy, az átlag fogyasztónak más is kell, mint felső kategóriás, nagy hozzáértést igénylő borok bemutatása. A szakmai bírálat után, (és nem helyett hanem mellett), az íz-élményre fókuszálnak, melynek trendinek, egyszerűnek és az átlag borfogyasztó számára is élvezhetőnek, értékelhetőnek kell lennie. A szakmaiságot, magyar és nemzetközi szinten is elismert szakemberek adják, illetve adták minden versenyen, rendezvényen (mert néhányukról, Szőke Mátyásról, Dr Urbán Andrásról és Sárkány Péterről, sajnos csak múlt időben beszélhetünk.) A Társadalmi zsűri tagjai borlovagok és rendezvényeik vendégei, az átlagnál több ismerettel, de alapvetően laikusként bírálnak. Véleményükkel, megfogalmazásaikkal, alapvető céljaiknak megfelelően az átlag fogyasztónak üzennek, igazából őket képviselik. Ezzel a rendezvénnyel is a kulturált és kulináris fogyasztásra, a magyar bor, a borvidékek felfedezésére, szeretetére ösztönöznek. Áttételesen a táj, a hagyományok és a kapcsolódó gasztronómia is szerepet kap kommunikációban és az egyes borok bemutatásában. Igazából hiánypótló rendezvény ez a sok szinte kizárólag szakmai borverseny között, mely ténylegesen az „átlagfogyasztó” szempontjait veszi figyelembe. A szervezők remélik, elérik céljukat, és ahogy minden évben, ez is egy remek ünnepnapja lesz a magyar boroknak. [2024.04.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD VEGYI MEGOLDÁS USD, EURO, GBP SZÁMÁR szolgáltatás [2024.04.14.]

