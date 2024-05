Habana Social Club búcsúkoncert a Budapest Parkban Aki már valaha is járt Kubában, átélhette azt a páratlan életérzést, amit egy-egy helyi zenekar előadása nyújt: felejthetetlen, semmihez sem hasonlítható élmény. A megannyi megpróbáltatáson átesett nép életösztöne - a rengeteg könny és fájdalom ellenére – töretlen, minden pillanatban az élet feltétlen szeretetét, az örömök keresését hirdetik, és számukra elsősorban a zene és a tánc jelentik az utat a boldogsághoz. A mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a sziget elsőszámú kedvence, a HABANA SOCIAL CLUB, méltó és egyetlen hivatalos utódja a legendás Buena Vista Social Clubnak, legalább annyi fülbemászó és közismert slágerrel. Chabez Alberto Reyes, az együttes frontembere jelenleg Kuba leghíresebb színpadán, az El Guajiritoban lép fel rendszeresen, ahova nem kevesebb, mint 100 dollár a belépő. Nemrégiben egy híres amerikai producer vendégeskedett a szórakozóhelyen, ahol hallotta énekelni Chavez-t, s egyből beleszeretett a hangjába. Olyannyira, hogy szerződést is ajánlott, így jövőre Alberto már a saját show-jában lép pódiumra majd Las Vegasban. Így A Habana Social Club feloszlik, idén el is búcsúzik a közönségtől, de utoljára még Európában egy hatalmas koncertturnén vesz részt 9 ország érintésével. Ez alkalomból a zenekar a szintén világhírű Tropicana Club szólótáncosaival egészül ki- így egy különleges műsorral várja mindazokat, akik egy igazi karibi élményre vágynak. A Buena Vista Social Club 2014-ben az „Adios Tour” keretében köszönt el rajongóitól, melyet követően még inkább megnőtt a Habana Social Club népszerűsége. A több mint fél évszázados múlttal rendelkező Habana Social Club alapító tagjai közül már páran eltávoztak az élők sorából, így a jelenleg 11 fős zenekar az évtizedek során többször megújult, fiatal virtuóz zenészek is csatlakoztak az idősebb tagok mellé.

Francisco Sanchez Ramos és Rubén Gonzalez alapítók szerint: „A kubai nép életéhez, sorsához, emlékeihez egy-egy dal kötődik, amelyek a világ minden emberéhez szólnak, kivétel nélkül mindenki magáénak érezheti a mi bánatunkat és boldogságunkat. Ez a zenei örökség óriási alázatot és felelősséget kíván tőlünk, előadóktól.” A koncertturné alatt, a különleges show nézőiként megtapasztalhatjuk a kubai életérzést: a HABANA SOCIAL CLUB dalai mellett számos latin-amerikai világsláger akusztikus átdolgozást is meghallgathatjuk. A zenei utazáson felcsendülnek a legnagyobb kubai slágerek: Flor palida, Chan – Chan, Bailando, Vivir Mi Vida, El Carneval, Guantanamera, Caballo viejo, Represent Cuba, vagy az Anhelo, amit Ricky Martin is feldolgozott. A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege, az autentikus díszlet, a Tropicana Club táncművészei, a színes jelmezek, a havannai hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét. [2024.05.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

Alacsony kamatozású gyorshitel mindenkin egyéb [2024.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu