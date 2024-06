Kapcsolódó cikkek • Új névvel, új helyszínekkel, premierekkel közeleg a MOZ.GO, a Magyar Mozgókép Fesztivál Elektronikus bárányok, Gripen szimulátor, szabadtéri óriásvásznon a Dűne 2 Június 12-én kezdődik és négy napon át tart a MOZ.GO. Közel 100 magyar filmet láthat majd a közönség, de számos izgalmas kiegészítő program is színesíti majd a Magyar Mozgókép Fesztivál kínálatát. Lesz előadás és workshop az AI-vel való képalkotás potenciális jövőjéről, bemutatkozik a Magyar Speciális Filmfesztivál és a MADE IN HUNGARY válogatás. A készülő a S.E.R.E.G. című sorozathoz kapcsolódóan a látogatók katonai szimulátorokon és lézeres céllövöldében vethetik össze rátermettségüket a sorozat főszereplőjével, Csórics Balázzsal. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében három város, Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi várja majd a filmbarátokat a hazai filmek legnagyobb ünnepén. 2024. június 12-15. között számos izgalmas kiegészítő program is színesíti majd a MOZ.GO, a Magyar Mozgókép Fesztivál kínálatát. Június 13-án 15 órakor a veszprémi F(X)R Galéria és Médialaborban Az androidok álmodnak elektronikus bárányokkal című előadás és workshop keretében Bedzsula Ádám, kliprendező, kreatív producer, VJ, AI művész a mesterséges intelligenciával való képalkotás eredetéről, múltjáról, jelenéről és potenciális jövőjéről beszél. Az érdeklődők bepillantást nyernek abba, hogy mi mindenre lehet használni a Stable Diffusion-t, hogyan alakítja át az AI az alkalmazott és képzőművészek munkamódszereit. Majd a regisztrációhoz kötött workshop során a résztvevők a gyakorlatban tapasztalják meg az elhangzottakat. Június 13-án 18.30 órakor a veszprémi Expresszóban bemutatkozik az immár 10 éves Magyar Speciális Filmfesztivál. A nemzetközi viszonylatban is egyedülálló filmes program fogyatékossággal, pszichiátriai betegséggel élő, illetve autista alkotók filmjeit és professzionális filmkészítők alkotásait mutatja be és értékeli. A speciális filmek őszinte és különleges történeteikkel gazdagítják társadalmunkat és a filmes kultúrát. A pódiumbeszélgetésen többek között részt vesz Fábián Gábor, a Magyar Speciális Filmfesztivál igazgatója, Máté P. Gábor színművész és Varsányi Ferenc filmrendező, a speciális filmszemlék szakmai zsűrijének tagja. Érdekel, hogy készül egy izgalmas ötletből egy, a magyar honvédségi életbe bepillantást engedő sorozat? Június 14-én 16 órakor a veszprémi Expresszóban debütál a S.E.R.E.G. sorozat hivatalos trailere, utána beszélgetés lesz Helmeczy Dorottya vezető producerrel, Annus Péter, producerrel, Dombrovszky Linda rendezővel, valamint Csórics Balázs főszereplővel. Arról mesélnek majd, miként jutottak el az ötlettől egy ekkora szuperprodukció megvalósításig, hogyan zajlott a 77 napos forgatás, milyen katonai felkészítésen vettek részt a színészek és mire számíthatnak a nézők ősszel a televízió képernyője előtt. A Hangvilla bejáratánál pedig az érdeklődők Gripen szimulátorokon és lézeres céllövöldében vethetik össze rátermettségüket Csórics Balázzsal, testközelbő megnézhetik, milyen is egy robot kutya és egy Gidrán, lesz hatástalanított fegyverbemutató és beszélgetés a „magyar Tom Cruise-szal”, Pálinkás Szilveszterrel. Egyre több külföldi produkció forgatása zajlik Magyarországon, az elmúlt években csúcsokat döntött a magyar filmipar bevétele. Budapest az európai filmgyártás egyik legfontosabb bázisává vált, amely többek közt a felkészült magyar stábok munkájának köszönhető. A hazai filmes szakemberek tehetségükkel és tudásukkal számos nemzetközi szuperprodukciók sikeréhez járultak hozzá. A Made in Hungary válogatásban június 15-én 19 órakor a veszprémi Hangvillában lesz látható a Szegény párák, amelyért Mihalek Zsuzsa berendező temérdek szakmai elismerés között Oscar- és BAFTA-díjat is nyert. Aznap 21.30 órakor pedig a veszprémi História kertben, szabadtéren, óriás kivetítőn lesz látható a főként hazánkban forgatott világsiker, a Dűne 2. A Magyar Mozgókép Fesztivál, a hazai film ünnepe a csodálatos Veszprém-Balaton régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek. A legújabb magyar alkotásokkal, izgalmas sztárokkal, felejthetetlen moziélménnyekkel, közönségtalálkozókkal várja a filmbarátokat Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi a mozikban és szabadtéri vetítéseken a hűs, balatoni estében június közepén. [2024.06.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

