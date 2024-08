Elindult a Park FM, a Budapest Park online rádiója Online rádiót indított a Budapest Park DJ Izil szerkesztésével: a Park FM működését az indulással egyidőben sajtótájékoztatón mutatták be. Amint Kelemen Zsófia, a Budapest Park stratégiai vezetője elmondta, már évek óta gondolkoztak egy rádió indításán. A Petőfi Rádió a 2007-es arculatváltás után sok magyar zenésznek segített megjelenni a közönség előtt, amiben nagy szerepe volt Borcsik Attila - DJ Izilnek, akit végül tavaly szeptemberben küldtek el a rádiótól. Az új online rádióval szeretnék a Petőfi Rádió által hagyott űrt betölteni, és lehetőséget biztosítani a zenészeknek a bemutatkozásra. A rádió szabadon, organikusan fog felépülni: egyelőre csak zene szól majd, a szerkesztett műsorok jellege és struktúrája fokozatosan fog kialakulni.



Az első ötletek a rajongók megszólaltatása koncertek előtt (a stúdió a Park bejárata felett van), a zenészek interjúvolása beállások alatt, esetleg saját műsorok biztosítása zenészeknek. Nem tervezik műsorvezető karakterek felépítését sem, közösségi adót szeretnének. Nem lesz politika vagy közélet, a cél, hogy a hallgatók a Park szlogenjének megfelelően "kint tudják hagyni a valóságot", így a rádió szlogenje is "Zene be, valóság ki". A rádió indulását Desh telt házas koncertje előtt, ünnepélyes keretek között jelentették be a Park színpadáról, ismert zenészek társaságában, az első elhangzott dal pedig a Carson Comától a Feldobom a követ volt. A rádió egyelőre csak a parkfm.hu honlapon hallgatható, de terveznek hozzá például applikációt is autós zenehallgatáshoz. Szatmári Péter



A képet Rosta Márk készítette. [2024.08.02.]

