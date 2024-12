Kapcsolatok • Dirty Slippers A britek is skandálják a magyar banda dalait! A Dirty Slippers angliai turnéja A Dirty Slippers zenekar az Egyesült Királyságban egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Idén januárban leszerződtette őket a glasgow-i székhelyű Reaction Management, és azóta két új videoklipes dalukkal, az "On top of the world"-del és a "Where did the summer go?"-val ismertették meg a közönséget. A zenekar első angliai turnéja már szeptemberben bejárta a magyar médiát, és végül négy állomásos koncertsorozatra indultak: London, Whitchurch, Stockton on Tees és Newcastle voltak a helyszínek. A turné Londonban kezdődött, ám a zenekar már szerdán megérkezett, hogy részt vegyen a Reaction szervezte promóciós fotózásokon és interjúkon. A négy állomásos turné záró koncertje vasárnap este volt Newcastle-ben, ahol a Seasons zenekarral közösen koncertezett a magyar négyes, a bulira pedig minden jegy elkelt. A Dirty Slippers Instagram oldalán végig kommunikálta a turnét, nem csak koncertfotókat, hanem számos érdekességet, háttér infót is megosztottak: https://www.instagram.com/dirtyslippers_official/ Lobó-Szalóky Lázár megkeresésünkre elmondta: "15 éves idén a zenekar, azt hiszem ezzel az angliai turnéval méltó módon ünnepelhetjük ezt az évet. Gyermekkorom óta erre vágytam, hihetetlen boldog vagyok, hogy megvalósult ez a turné. Londonban kezdtünk, ott ahol Amy Winehouse és a Coldplay kezdte a pályafutását, megtiszteltetés volt azon a színpadon játszani. Whitchurch és Stockton on Tees két csodás angol városka és egészen hihetetlen, hogy mennyire lelkes, azonnal reagáló és felkészült a brit közönség. Az, hogy több ezer kilométerre az otthonunktól 100-200 fős klubokban felléphetünk és minden bulin van 30-40 ember aki már egy-egy dalunkat énekli, az zenészként fantasztikus érzés. Nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy minél többen megismerjenek itt minket, szerencsére egyre több rádió is játszik minket, egyre több interjút adunk. Kiváló kezekben vagyunk a Reaction-nél és George Shilling segítsége is évek óta meghatározó, úgy érzem szintlépés ez a zenekarnak és lesz mire építeni a 2025-ös évet." Lobó-Szalóky Lázár hozzátette, a következő lépés, hogy brit fesztiválokra is bekerüljenek, valamint minél több angol város klubjában fel tudjanak lépni, nemrég Manchesterből kapott pont meghívást a zenekar.



A Reaction Management a turné után Newcastle-ben közölte a Dirty Slippers tagjaival, hogy 2025-ben két hetes turnét szerveznek Angliában és Skóciában a magyar zenekarnak, amelynek dátumain már dolgoznak. A 'Where did the summer go?" legutóbbi daluk szeptember végén jelent meg és a manchesteri Reclaim rádió heti toplistájára is felkerült:

