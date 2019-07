Budapesti Operettszínház: Elfújta a szél musical - jegyek itt A nyári, nagyszabású szabadtéri produkciók után a Budapesti Operettszínházban Gerard Presgurvic francia zeneszerző Margaret Mitchell Elfújta a szél című Pulitzer-díjas regénye alapján készült musicalje! Jegyek, előadásidőpontok ITT



Presgurvic neve nem ismeretlen a magyar közönség előtt, a Rómeó és Júlia immár több mint 500 előadás után jelenleg is teltházak előtt játszott produkciónk.



Scarlett O'Hara története 1861-ben kezdődik, amikor egy tizenhat éves lány gondtalan, csupán szerelmi bonyodalmaktól terhes életébe hirtelen belép az amerikai polgárháború Észak és Dél között, ami mindent megváltoztat körülötte. Mérhetetlen szegénység tör ki, így Scarlettnek napról napra harcot kell vívnia a családi birtok, Tara megőrzéséért, és a megélhetésért. Pusztulás, születés és halál kíséri végig életét. Dacból kötött házasságai rendre véget érnek, szerelmi kudarcai árán azonban végül mégis megadatik számára az újrakezdés lehetősége.



A regény alapján 1939-ben Victor Fleming rendezésében nagysikerű film is készült, amely 10 Oscar-díjat kapott. Az Elfújta a szél franciaországi ősbemutatóját 2003. szeptember 30-án a párizsi Palais des Sports-ban tartották.

A Budapesti Operettszínház - koprodukcióban a Szegedi Szabadtéri Játékokkal - ezzel a bemutatóval nem titkoltan a híres irodalmi művek adaptációinak sorát kívánja folytatni, nyilvánvalóan értékeket, gondolati kalandokat biztosítva a zenés színház szerelmesei számára azért, hogy a szórakozás és feloldódás percei mellett igazi katartikus pillanatokkal is megörvendeztesse őket.



Az Elfújta a szél egyszerre lehet színházunk legszélesebb közönségrétegét ismét megmozgató, vonzó előadás, miközben az irodalmárok és zenetudósok is kedvüket lelhetik benne.



Közreműködik: a Musical Együttes és a Színház Zenekara.

Zenei főmunkatárs: Podráczky Ákos



Jegyek, előadásidőpontok ITT [2019.07.04.] Megosztom: