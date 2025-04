Rory Gallagher ír gitárlegenda emlékére - Band Of Friends koncert Hétfő este Rory Gallagher egykori zenésztársai idézik meg az ír blues-rock gitáros szellemét a budapesti Analog Music Hall színpadán. A legendás gitáros, Rory Gallagher időtlen szerzeményeit felelevenítve, egykori zenésztársai, az ír Gerry McAvoy basszusgitáros és Brendan O'Neill dobos változó összetételű zenekarral, de töretlen lendülettel turnézik évről évre. Harmadik budapesti koncertükre új felállással érkeznek, ezúttal a kiváló német gitáros/énekes Stephan Graf hozza majd a jobbnál jobb riffeket, szólókat. Band Of Friends néven játszanak, de a muzsikájuk sokkal több, mint egy szokványos tribute bandáé. Náluk nem az a cél, hogy egy az egyben előadják Rory felvételeit, hanem hogy megidézzék azt a hihetetlen energiát és szenvedélyt, ami Rory Gallagher dalaiból ma is árad - erről legutóbb 2023 októberében Budapesten is meggyőződhetett a közönség. 40 évvel a legendás magyarországi Rory Gallagher turné után zenésztársai visszatérnek Budapestre és elhozzák a (nemrég Belfastban is szobrot kapott) gitárlegenda legismertebb dalait. GERRY McAVOY’s BAND OF FRIENDS - Spring Tour 2025

Április 7., hétfő 20:00

Analog Music Hall - 1116 Budapest, Kondorfa utca 8.

Kapunyitás - 19:00

